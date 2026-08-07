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BALONCESTO

Las tres grandes novedades de Sekulic en el banquillo blaugrana

El conjunto azulgrana contará con tres incorporaciones acompañando al técnico esloveno en la nueva etapa del equipo, el croata Jurica Zuza, el esloveno Jernej Valentincic y el catalán Marc Estany

Tres técnicos se unen al staff blaugrana de Aleksander Sekulic

Tres técnicos se unen al staff blaugrana de Aleksander Sekulic / FCB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El cuerpo técnico del Barça también se renueva con la llegada al banquillo azulgrana del esloveno Aleksandar Sekulic. Con las salidas de Oscar Orellana y Albert Oliver, el técnico confía en el trabajo de tres nuevas incorporaciones como entrenadores ayudantes. Se trata del croata Jurica Zuza, el esloveno Jernej Valentincic y el catalán Marc Estany.

Los tres nuevos entrenadores asistentes, se añadirán a un grupo de trabajo en el que continúan desde 2023, Rafa Martínez y Xavier Beltran que completarán el staff blaugrana en este nuevo proyecto deportivo, que también contará con importantes relevos acompañando al entrenador.

Jurica Zuza (48 años): Tendrá el rol de primer entrenador asistente de Sekulic. Empezaron a trabajar juntos el 2021, con el ERA Nymburk de la República Checa. También acompañó a Sekulic a Rusia, en el Lokomotiv Kuban (2022/24) y en el Zenit (2025/26).

Jurica Zuzac será la mano derecha de Sekulic en el banquillo azulgrana

Jurica Zuzac será la mano derecha de Sekulic en el banquillo azulgrana / KUBAN

Experiencia en muchas ligas

Este ex jugador croata (2,06 metros), con experiencia en las ligas de Croacia, Grecia, Italia, Ucrania, Turquía y Qatar, acabó su carrera en el Lietkabelis lituano. Allí empezó su trayectoria como entrenador asistente en el curso 2026/17. Entre 2017/20 estuvo de asistente en el BC Neptunas y también fue su primer entrenador en 2020.

Jernej Valentincic (47 años): También es un hombre de la máxima confianza de Sekulic, con quien han trabajado conjuntamente en los últimos dos equipos de Rusia mencionados anteriormente, Lokomotiv Kuban (23/24) y Zenit (25/26).

Valentincic trabaja como ayudante en la selección eslovena, junto a Luka Doncic

Valentincic trabaja como ayudante en la selección eslovena, junto a Luka Doncic / ESL

El técnico esloveno empezó su carrera como asistente con el Stoja croata (2008/11) y continuó cogiendo experiencia en su país con el Slovan como asistente (2011/12) y como primer entrenador (2012/14). Entre el 2017 y el 2022 formar parte del grupo de entrenadores de la selección de Eslovenia.

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Marc Estany (35 años): El técnico manresano llega al Palau Blaugrana después de toda una vida en el Bàsquet Manresa, donde ha ejercido diferentes roles. Ha sido técnico asistente desde 2017, trabajando junto a Aleix Duran, Pedro Martínez, Joan Peñarroya y Diego Ocampo. Ahora deberá aportar su experiencia y conocimientos en el banquillo blaugrana.

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