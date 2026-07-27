¡Oficial: Tosan Evbuomwan, noveno fichaje del Barça!

El Barça ha hecho oficial el noveno fichaje de la nueva temporada. Se trata del ala-pívot británico Tosan Evbuomwan, de 25 años y 2,03 que llega para ocupar la posición de ala-pívot en el conjunto azulgrana, coincidiendo con la salida de Tornike Shengelia, en direcciòn a Dubai.

Nacido el 16 de febrero de 2001 en Newcastle, Evbuomwan se formó en el baloncesto universitario en Princeton. Entre 2019 y 2023 disputó 83 partidos en tres temporadas, en las que promedió 4,1 puntos en la primera, 16 en la segunda y 15,2 en la última.

Tosan Evbuomwan es un alero británico de 2,05, nacido hace 25 años en Newcastle, Inglaterra, conocido por su versatilidad, inteligencia baloncestística y juego completo. Tras formarse en el programa de los Newcastle Eagles, jugó cuatro temporadas en la Universidad de Princeton, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Ivy League.

Fue nombrado Jugador del Año de la Ivy League en 2022 y ayudó a Princeton a alcanzar los octavos de final del Torneo de la NCAA en 2023. Será su primera experiencia en la Euroliga.

Oportunidades en la NBA y G-League

A pesar de no ser seleccionado en el Draft de la NBA de 2023, Evbuomwan tuvo oportunidades en la NBA G League antes de debutar en la NBA con los Memphis Grizzlies en 2024. Desde entonces, ha formado parte de llos Detroit Pistons, Brooklyn Nets, New York Knicks y Charlotte Hornets, demostrando su capacidad para aportar como alero versátil en ambos lados de la cancha.

El versátil alero disputó un total de 50 partidos en la NBA y estapasada campaña jugó cuatro encuentros con los Knicks y fu nombrado recientemente MVP de las Finales de la G League liderando a los Greensboro Swarm a un memorable título de liga.

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Evbuomwan llegará al Barça en un periodo de profunda reestructuración de la plantilla bajo la dirección del recién contratado entrenador Aleksander Sekulic. El gigante catalán ha reforzado considerablemente su plantilla este verano, anunciando ya las incorporaciones de Olek Balcerowski, Umoja Gibson, Tyrese Martin, Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Agustín Ubal y Stanley Umude.