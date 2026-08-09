El doble reto en la Supercopa para el Barça de Sekulic

La Supercopa Endesa será el pistoletazo de salida del Barça de Sekulic. Aunque antes se disputen una serie de amistosos y la Lliga Catalana, la primera prueba de prestigio será la que se celebrará en Badalona el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. El técnico esloveno tendrá un doble reto: ir estableciendo la base del nuevo Barça y, a su vez, acabar con una sequía de tres años.

Tras quedar finalista de la Liga Endesa, el conjunto blaugrana obtuvo el último billete para la primera competición del año. Un torneo que se disputa cuando todavía hay plantillas incompletas y el físico no está en su máximo esplendor. Pero todo ello también permite que haya un mayor número de sorpresas y que cualquier equipo pueda tener un fin de semana ideal.

El Barça, que es probable que se presente a este torneo con al menos diez fichajes, necesitará crear química entre los jugadores. Se trata de un proyecto completamente nuevo, una situación similar a la de su rival en semifinales: Valencia Basket. Los 'taronja' no serán ni mucho menos el rival con el que se vieron las caras en las Finales de Liga Endesa, después de la fuga de talento en las últimas semanas.

La ACB definió el calendario de juego del Barça en la Supercopa Endesa / ACB

Por tanto, el equipo de Sekulic se medirá a otro club en su misma situación, lo que aumenta las probabilidades de lograr una victoria. Cabe recordar que el Barça de basket no gana el título de la Supercopa Endesa desde hace más de diez años. La última ocasión fue en el año 2015, con Xavi Pascual como entrenador en su primera etapa. Ha llovido mucho desde entonces.

A nivel general, el conjunto blaugrana levantó su último título nacional con Sarunas Jasikevicius. Se trata de la Liga Endesa 22/23. Desde entonces, ni Roger Grimau, ni Joan Peñarroya, ni Xavi Pascual en su segunda etapa han sido capaces de dar una alegría a los aficionados culés. Ni tampoco la directiva, para ser justos con todo el mundo.

Justin Robinson, un base que ilusiona al barcelonismo / FCB

Las múltiples salidas y entradas en el Palau Blaugrana tienen como objetivo regresar a la senda de la victoria. Justin Robinson, Umoja Gibson, Agustín Ubal, Stanley Umude, Oliver Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Josh Nebo, Olek Balcerowski y Tyrese Martin han sido las incorporaciones de este verano, a la espera de la llegada de un pívot titular (que debería haber sido Moses Wright) y quizá otro ala-pívot.

Incluso Sekulic pide tiempo

"El equipo necesitará más tiempo de lo normal por razones obvias, pero creo que tenemos talento y necesitamos trabajarlo para hacerlo jugar como queremos", aseguró Sekulic, que trabajará con varios jugadores sin experiencia en Europa, recién llegados de los Estados Unidos. "Creo que todos los jugadores firmados son capaces de jugar nuestro estilo", zanjó.

El técnico mantendrá su cargo como seleccionador de Eslovenia, por lo que no estará disponible durante la celebración de las ventanas FIBA. Una de ellas será a finales de agosto, justo antes de que el Barça se ponga en marcha con una corta pretemporada que apunta de nuevo a Andorra. Todavía no se conoce quién será el rival del conjunto blaugrana durante su estancia en Encamp.