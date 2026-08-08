Todos los detalles de la pretemporada del Barça de Sekulic

Todavía quedan unos días para que el nuevo Barça de Aleksandar Sekulic se ponga en marcha, aunque en el club ya lo tienen todo planificado para poner en marcha este nuevo proyecto tan ilusionante que rompe completamente con el pasado.

El equipo está convocado el próximo 24 de agosto para empezar formalmente la pretemporada, y lo harán con las preceptivas revisiones médicas de todos los integrantes de la nueva plantilla y también se realizará la primera sesión de entrenamiento. Será la primera toma de contacto de toda la plantilla azulgrana, que ha vivido una autentica revolución y en la que sólo continuarán del año pasado Kevin Punter, Joel Parra, Darío Brizuela y Juan Núñez, además del joven Dabone, que también estará con el equipo en la pretemporada

El equipo empezará con las primeras sesiones físicas aunque no podrán contar con la plantilla al completo ya que en esa última semana de agosto coincide con la Ventana de Selecciones FIBA y España estará preparando dos encuentros de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

Dabone volverá a trabajar con el primer equipo para tener protagonismo esta temporada / FCB

Parra y Brizuela, con España

Chus Mateo ha convocado a los azulgrana Joel Parra y Darío Brizuela, por lo que se perderán esa primera semana de trabajo en conjunto y no se espera que se unan al grupo hasta el martes, 1 de septiembre, que ya será el momento de preparar la campaña con todos los efectivos.

Tampoco estará posiblemente el entrenador ya que dirigirá a la selección eslovena en esa fase de clasificación, con partidos ante Francia, el día 27 en el Paris Bercy, y ante Hungría, el domingo, 30 de agosto, en Liubliana.

La intención del club es volver a realizar un stage de pretemporada en Encamp (Andorra) como el año pasado y con la intención de disputar, al menos, un encuentro amistoso, para empezar a poner al equipo a punto. Las fechas y amistosos todavía las debe confirmar el club blaugrana.

La Lliga Catalana, primera competición

Los días pasarán muy deprisa a partir de ese momento, ya que la primera competición que afrontarán será la Lliga Catalana, que regresa de nuevo a Tarragona, del 9 al 13 de septiembre.

Joel Parra ya estará disponible para la Lliga Catalana después de la Ventana FIBA de final de agosto / FCB

El Barça de Aleksander Sekulic se estrenará oficialmente el jueves 10 de septiembre ante el MoraBanc Andorra. La fase de grupos continuará durante la Diada, el viernes 11, con una cita ante el Kids&Us de Manresa. En caso de conseguir el acceso a la gran final, se jugaría el domingo 13 de septiembre (12.00 horas) contra el ASISAJoventut, el FIATC Girona o el iLERNA Lleida.

Sin mucho tiempo para ajustar detalles y buscar la compenetración entre los jugadores, uno de los mayores problemas del equipo al contar con tantas novedades, llegará entonces la primera competición ACB, la Supercopa Endesa, que se jugará en el Olímpic de Badalona, los días 19 y 20 de septiembre.

Y sin respiro, la Euroliga

Llegará entonces el turno para la Euroliga, que arranca esa semana con la visita del Andaolu Efes de Pablo Laso al Palau, el jueves, 24 de septiembre en el que será el estreno del nuevo Barça en la máxima competición europea.

Una cuenta atrás para el inicio de la pretemporada en una campaña con muchas expectativas tras la ‘limpieza’ total de la plantilla en un nuevo ‘renacer’ del equipo blaugrana que es toda una incógnita, pero que despierta mucha ilusión.