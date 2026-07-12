¡OFICIAL!: Olivier Nkamhoua, primer fichaje del Barça

El FC Barcelona y el jugador Olivier Nkamhoua, de 26 años y 2,03 metros, han llegado a un acuerdo contractual hasta el 30 de junio de 2028. El ala-pívot finlandés llega procedente del Varese italiano y tras experiencia internacional con su selección, la liga alemana y la NCAA. Es un jugador que puede aportar energía en defensa, anticipación en el rebote y también contundencia ofensiva, con capacidad para coger la pelota al vuelo y matar.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Llego a un club histórico, con una gran tradición, por lo que he podido ver la afición es increíble y mi objetivo es ayudar al equipo a conseguir el máximo de victorias y títulos posibles", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación del Club después de pasar la revisión médica.

"Será mi primer año a este nivel. Intentaré aportar energía, esfuerzo, buena decisión en los tiros e intensidad en defensa. Hay muchas cosas que creo que puedo aportar, pero hay que ir paso a paso. Mi objetivo es crecer cada día y ser mejor que el año anterior. Poder disputar una competición como la Euroliga es emocionante. "Estoy muy contento de afrontar este reto".

El jugador finlandés ya ha tenido la oportunidad de pasearse por Barcelona / FCB

Finlandés de nacimiento

Hijo de madre finlandesa y de padre camerunés (y ex jugador de baloncesto), nació en Finlandia en el 2000 y se formó como jugador en Helsinki hasta los 17 años, cuando hizo las maletas para ir a Estados Unidos. Continuó su formación con cinco temporadas en la NCAA (cuatro cursos con los Tennesse Volunteers y una temporada con los Michigan Wolverines), jugando un total de 138 partidos (8,1 puntos y 4,4 rebotes).

Vuelve al viejo continente en verano de 2024 para jugar en la liga alemana con los Niners Chemnitz (10 puntos y 4,7 rebotes en 36 partidos). Y también suma experiencia continental en la BCL (14,8 puntos y 4,8 rebotes).Tras este buen regreso a Europa, ficha por el Varese italiano, donde completó un curso con una media de 16,1 puntos, 5,6 rebotes y 16,7 de valoración en 28 partidos (30 minutos de juego).

El nuevo jugador del Barça atiende a los medios del club / FCB

Nkamhoua será el segundo jugador finlandés de la historia del Barça de baloncesto, después de Petteri Koponen (2016/18). "Jugué un par de partidos con él (Koponen) en el equipo nacional. Lo conozco bien. Hemos hablado un poco, pero tampoco mucho. Seguro que ahora tendré más contacto con él y espero que venga algún día a ver alguno de mis partidos".

Internacional en todas las categorías

El nuevo jugador azulgrana fue internacional en las categorías inferiores y se estrenó con el combinado absoluto en 2023. En estos tres años se ha convertido en uno de los referentes del equipo, que fue uno de los equipos revelación del último Eurobasket (4ª posición). En ese campeonato registró 10,8 puntos, 5,3 rebotes y 12,1 de valoración.

Recientemente, Nkamhoua formó parte del combinado finlandés que disputó la primera ronda de los clasificatorios para el mundial 2027. En la victoria ante Hungría (85-77), el nuevo jugador azulgrana disputó 18 minutos, con un total de 6 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 5 de valoración. Mientras que en la derrota ante Francia (98-69), anotó 6 puntos, capturó 3 rebotes y repartió 2 asistencias. Así pues, Nkamhoua y sus compañeros continuarán luchando en la segunda ronda de los clasificatorios por intentar obtener una de las tres plazas del grupo L que darán acceso al Mundial 2027.