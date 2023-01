El 1x1 del Barcelona ante el Girona al descanso

Las ganas de Ansu Fati y el buen nivel de Eric Garcia en su regreso al once fueron las mejores noticias para el Barça La lesión de Dembélé dejó al equipo sin su jugador más desequilibrante con un Raphinha que no compensó su ausencia.

Girona y FC Barcelona llegaron al descanso sin goles. Aunque el dominio fue barcelonista, no se tradujo en ocasiones. Ansu Fati fue el futbolista más incisivo ante el Girona y se dejó la piel en la presión en campo contrario. La lesión de Dembélé lo dejó como el único estilete en ataque.

Atrás, Eric García volvió al once titular después de tres meses y cumplió con mucha profesionalidad. Marcos Alonso se estrenó de lateral izquierdo en la Liga y no acabó de explotar por la banda izquierda.

5

Ter Stegen, portero

Testimonial

El Girona no se acercó a su área y no tuvo que participar. Tampoco recibió una presión alta, por lo que su juego con los pies no fue necesario.