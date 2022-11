¡Escándalo en La Seu! El Sedis cae con un triple fuera de tiempo

El equipo de Jordi Acero perdió en la prórroga ante Gernika con un escándalo arbitral ¡Surrealista! La FEB exhibió por sus redes sociales la 'hazaña' de Gernika en un claro error de los árbitros

En La Seu d'Urgell tiene muchos motivos para estar enfadados. El Sedis Bàsquet cayó derrotado por 68-70 ante el Gernika en un partido que se decidió en la prórroga, aunque el desenlace fue totalmente injusto e ilegal para las jugadoras de Jordi Acero.

Y es que el encuentro se ha decidido con un triple sobre la bocina de la jugadora visitante Brooque Williams, un desenlace cruel pero que además no se debería haber producido. Y es que, el triple anotado por la jugadora estadounidense entra fuera de tiempo, de manera clara, algo que pareció ver todo el mundo menos quien lo tenía que ver, unos árbitros que dieron validez a la acción.

📹 MVP #LFEndesa: La victoria estaba en el aire en La Seu cuando, en el último suspiro de la prórroga...



🔴 Brooque Williams (@BrooQuae) se levantó para anotar sobre la bocina el triple ganador del @GKesb 🚨



📊 11 val: 18p - 4rb - 3fr



📺 Así lo hemos vivido en @teledeporte ⬇ pic.twitter.com/Lej4QVqjvR — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) November 19, 2022

El Sedis explota en redes: "No, si encima se nos terminan de mear en la cara"

Pese a estar hablando de una competición que representa la máxima división estatal de la élite femenina de baloncesto, en la Liga Femenina Endesa no hay instant replay, algo impropio del año en el que nos encontramos y que debería sacar las vergüenzas de la FEB, que es la organizadora de la competición. Por si fuera poco, las redes sociales oficiales de la competición han vestido de épica el triple ilegal de Williams, algo que ha encendido todavía más los ánimos de un Sedis Bàsquet que no han dudado en contestar el vídeo: "No, si encima se nos terminan de mear en la cara".

No, si a sobre se'ns han d'acabar de pixar a la cara.



SOBRE LA BOCINA??????????????????? https://t.co/KvM2QYIuYc — AE Sedis Bàsquet (@sedisbasquet) November 19, 2022

Según ha informado el periodista Marc Mundet, los árbitros se han disculpado por el error al ver la acción repetida en los vestuarios, y también está previsto que la junta directiva del club lleve a cabo una reclamación por esta incidencia.