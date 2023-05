La Premier, ¿última bala de Neymar?

En Betfair, el Manchester United emerge como el equipo con mayor índice de probabilidad de fichar al brasileño que parece tener pie y medio fuera de París. Desde el PSG lo que trasciende es que se da al jugador por amortizado después de seis años. Se estima que el próximo proyecto galo se base en perfiles más bajos.

El proyecto del PSG, entendido como tal, sostenido sobre el tridente Messi-Neymar-Mbappé, quedó volatilizado en marzo cuando el Bayern Múnich lo apartó de la Champions. Desde entonces, se viven tiempos de profundos cambios en el Parque de los Príncipes para un club que no ha tenido todo el dinero del mundo, pero lo ha derrochado sin criterio deportivo alguno.

Messi, tras una frustrante experiencia parisina de dos años, aguarda a que el Barça recomponga su fair-play salarial para retornar, si puede, al Camp Nou. Lo que queda claro es que no renovará por el PSG y se marchará en verano. Mbappé duda, y con razón, de si el verano pasado tomó la decisión acertada de quedarse en vez de enfilar el camino del Bernabéu para ser el nuevo galáctico del Real Madrid. Las últimas informaciones deslizan que no quiere activar la cláusula unilateral de renovación para forzar una posible venta este verano. ¿Y Neymar? Está lesionado, como casi siempre, mientras el PSG le busca una salida en el próximo mercado, por mucho que su contrato indique que el final de la relación sea en junio de 2027 (a él le gustaría agotar esta opción si no le surgen alternativas).

Se entiende que lo vendrá el club francés, consciente de las tremendas dificultades que supone hallarle un nuevo destino al delantero brasileño. Es complejo porque es uno de los jugadores mejor pagados del mundo – salario por encima de los 40 millones de euros -, cuyo rendimiento ha ido decreciendo hasta abandonar incluso su rol de estrella. Cobra en París más que Messi y menos que Mbappé.

United, primera alternativa

El Manchester United de Ten Hag, según ha revelado el diario deportivo francés L’Equipe, quiere a Neymar y es, en los pronósticos de Betfair, el club mejor posicionado para ser el próximo club del brasileño. Que Neymar acabe en Old Trafford la próxima temporada se paga a 3.50€ por euro apostado con el índice de probabilidad más alto de cualquier club. El asunto clave es si Neymar quiere ir al lado rojo de Manchester, aunque las críticas de los aficionados ultras del PSG, que ha traspasado todos los límites posibles hasta llegar a presentarse en la puerta de su casa podrían motivar a que opte por algo que, en principio, no desee.

Puede convertirse en uno de los grandes movimientos de este mercado. El United busca un gran acompañante a Rashford en el ataque tras la mala experiencia de Cristiano y su segunda etapa. El equipo de Old Trrafford necesita una súper estrella y según la prensa francesa su gran objetivo para este verano es el brasileño. A Neymar aún le quedan dos años de contrato en París (junio de 2025) por lo que habrá que negociar un traspaso, que tampoco puede ser excesivo, pero si importante, precisamente por la situación contractual de Neymar.

El ariete antes que el extremo

Con ese contexto, también coge forma que a Neymar se le ve más como un problema que como una solución. Ten Hag ha recuperado a Rashford, le ha dado continuidad a Antony y Bruno Fernandes es intocable pero falta algo más. Si acaso, al ataque del United le falta un ariete y no un perfil de extremo. Nada más. El club necesita calma y el brasileño es un experto en el caos. En Manchester no gusta la vida desordenada que lleva y su elevada ficha es también otro hándicap a tener en cuenta.

Fin a la era en el Parque de los Príncipes

Desde el PSG lo que trasciende es que se da al jugador por amortizado después de seis años. A pesar de no haber ganado la Champions, el club parisino ha dado un paso de gigante a nivel comercial y lo que no se ha podido crecer por un lado, se ha hecho por el otro. Pero llegado a este punto, en el PSG hay mucha más gente partidaria de su salida que de su continuidad. Que se concrete es otra historia. De momento con el United no tiene nada apalabrado. Resultada curioso que Brasil tiene una deuda con Inglaterra. Ni Ronaldo, ni Rivaldo, ni Romario, ni Pelé, ni Cafú, ni en general la mayoría de los grandes jugadores brasileños pisaron jamás la liga inglesa. Curioso.