Apuestas campeón de LaLiga 2024/25: el Real Madrid, gran favorito para defender su trono

Tras proclamarse campeón de la Primera División y conquistar la Champions League como nunca antes había logrado, el Real Madrid tiene toda la presión encima de cara a LaLiga española 2024/25, a la que se presentará como el principal candidato en los pronósticos para defender su corona.

Un favoritismo que podría ir a más después de que Fabrizio Romano haya anunciado el "Here we go" más esperado por los madridistas sobre la llegada de Kylian Mbappé a la Casa Blanca.

Mientras que el Barcelona y el Atlético de Madrid están llamados a ser los grandes contendientes del conjunto merengue en la campaña 2024/25, en la que buscarán destronar al Real Madrid.

Descubre cómo funcionan las apuestas a largo plazo, consulta quiénes son los favoritos en las cuotas para ganar LaLiga 24/25 y apuesta ahora por tu favorito en Betfair.

El Real Madrid, gran favorito en las apuestas de LaLiga 24/25

El cuadro blanco es el primer candidato en las cuotas para terminar LaLiga 2024/25 en lo alto de la clasificación y levantar el título de la Primera División de España por segundo año consecutivo.

Los merengues completaron la segunda mejor primera vuelta de toda su historia para proclamarse campeones de invierno de LaLiga 23/24 y desde la jornada 19 se mantuvieron en el primer lugar de la clasificación.

Un dominio en la competición doméstica que unida a la conquista de la Liga de Campeones, que cuenta con un nuevo rey, hace que el Real Madrid sea el favorito en los pronósticos para repetir el éxito liguero en la campaña 24/25.

Esta es la cuota a que el Real Madrid gana la LaLiga 2024/25:

1. El Real Madrid, campeón de LaLiga 2024/25 a 1.44

Barça y Atlético, los principales candidatos a destronar a los blancos

Los grandes favoritos en las apuestas para convertirse en la oposición al Real Madrid de cara a la conquista de LaLiga 24/24 son el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Los blaugranas, bajo las órdenes de Hansi Flick, buscarán cerrar la próxima temporada en lo alto de la clasificación, después de sufrir este año para finalizar el curso en la segunda posición y en el que solo lideraron la tabla en la jornada 6.

Mientras que los colchoneros son los terceros candidatos en las predicciones para levantar el trofeo de la Primera División 24/24, tras finalizar este año en la 4.ª posición, siendo superados por el Girona, que cae hasta el sexto lugar en los pronósticos.

Esta es la cuota para el título de LaLiga 24/25 por parte del Barcelona y del Atlético de Madrid:

1. El FC Barcelona levanta el título de LaLiga 2024/25 a 4.5

2. El Atlético de Madrid gana LaLiga 2024/25 a 9.5

Pronósticos para el campeón de LaLiga 2024/25

El Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid son los tres favoritos en las apuestas de Betfair para el campeón de LaLiga española 2024/25. Una lista en la que el Girona, que terminó en 3.ª posición la campaña 23/24 y que se estrenará en la Champions, aparece en sexto lugar junto con el Real Betis.

Por delante del conjunto albirrojo se encuentran la Real Sociedad y el Athletic Club, que jugarán la próxima campaña en la Europa League y que cuentan con más experiencia de competir en un mismo año en LaLiga y en competiciones europeas.

Estas son las cuotas al campeón de LaLiga 2024/25 para todos los clubes:

Real Madrid, campeón de LaLiga 2024/25 a 1.44

a FC Barcelona, campeón de LaLiga 2024/25 a 4.5

a Atlético de Madrid, campeón de LaLiga 2024/25 a 9.5

a Real Sociedad, campeón de LaLiga 2024/25 a 21.0

a Athletic Club, campeón de LaLiga 2024/25 a 26.0

a Girona, campeón de LaLiga 2024/25 a 34.0

a Betis, campeón de LaLiga 2024/25 a 34.0

a Villarreal, campeón de LaLiga 2024/25 a 67.0

a Sevilla FC, campeón de LaLiga 2024/25 a 101.0

a Valencia, campeón de LaLiga 2024/25 a 101.0

a RC Celta, campeón de LaLiga 2024/25 a 301.0

a Alavés, campeón de LaLiga 2024/25 a 501.0

a Las Palmas, campeón de LaLiga 2024/25 a 1001.0

a Getafe, campeón de LaLiga 2024/25 a 1001.0

a Mallorca, campeón de LaLiga 2024/25 a 1001.0

a Osasuna, campeón de LaLiga 2024/25 a 1001.0

a Rayo Vallecano, campeón de LaLiga 2024/25 a 1001.0

