Luis Enrique (56 años): "Para hacer deporte, lo hago en ayunas y, al acabar de entrenar, si me apetece, desayuno o bien aguanto hasta la comida"

Luis Enrique (Gijón, 1970) añadió un nuevo título a su vitrina con la victoria del Paris Saint-Germain en la Supercopa de Europa, que venció por 2-1 al Aston Villa de Unai Emery. El asturiano se ha convertido en el entrenador más laureado de la historia del club parisino y suma 22 trofeos en toda su carrera en los banquillos.

El ex entrenador del Barça es conocido por llevar un estilo de vida activo y con hábitos saludables. A sus 56 años, Luis Enrique hace una práctica habitual del deporte, más allá de los entrenamientos. El gijonés defiende un concepto sencillo, moverse durante el día para combatir el sedentarismo.

Luis Enrique, campeón de la Supercopa de Europa / EFE

Como líder del PSG, el exfutbolista se mantiene en forma con una rutina basada en el movimiento constante. Durante la grabación de su documental, 'No tenéis ni p*** idea', el técnico asturiano mostró cómo interrumpe su jornada cada 30 minutos para estar activo. En este caso, se trata de pequeños estímulos de actividad que él mismo llama "movilidad cada media hora".

"Cada media hora hay que moverse, todos los grupos musculares. Estamos en el despacho unas 8 o 10 horas, somos lo que se llama sedentarios activos", detalla en el documental de Movistar Plus. Estas píldoras de actividad pueden ser flexiones, estiramientos o ejercicios que activen varios grupos musculares.

A este respecto, preguntaron al entrenador si también se levantaba por la noche cada media hora. Como respuesta, Luis Enrique hizo prueba de su tono humorístico y respondía con ironía: "Por la noche también. Tú te ríes. Luego: 'me duele la espalda, me duele la espalda'".

En cuanto a la alimentación, Luis Enrique decide escuchar la respuesta de su cuerpo y hacer ayuno intermitente cuando cree que es necesario. De hecho, el preparador prescinde del desayuno antes de entrenar: "Para hacer deporte, lo hago en ayunas y, al acabar de entrenar, si me apetece, desayuno o bien aguanto hasta la comida. Va según cómo me siento".

Luis Enrique, en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa / PSS

Según los expertos, el ayuno puede ser útil con ejercicios cardiovasculares suaves. No obstante, no siempre es recomendable para hacer un entrenamiento de fuerza, donde la exigencia es mayor. Por este motivo, es importante la adaptación individual y el asesoramiento de un entrenador personal o profesional del fitness.

Para terminar el día, el entrenador asturiano explica en su documental que "he cenado seis huevos... Es uno de los alimentos con más nutrientes". Hablamos de un alimento alto en proteína, accesible para la mayoría de la población y versátil en múltiples recetas. De esta manera, se distancia de dietas restrictivas donde reducen la ingesta de comida.