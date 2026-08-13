La sensación de la Supercopa de Europa, un culé declarado: "Soy un gran aficionado del FC Barcelona"

Temporada nueva, mismo guion. El PSG de Luis Enrique ha arrancado el curso como lo terminó, con un título europeo. Los parisinos vencieron por 2-1 al Aston Villa de Unai Emery en la final de la Supercopa de Europa, celebrada en Salzburgo. La sorpresa del encuentro, sin embargo, fue Brian Madjo, el autor del tanto del conjunto inglés, que se convirtió en el goleador más joven en toda la historia de las finales europeas. El ariete de 17 años es un seguidor culé confeso. "No sé si podré jugar allí, pero soy un gran aficionado del FC Barcelona", explicó recientemente en una entrevista para L'essentiel'.

Brian Madjo debutó en partido oficial con el Aston Villa este miércoles, tras ser fichado por los 'Villanos' en enero por 12 millones de euros procedente del Metz francés, con el que solo disputó cinco encuentros en la Ligue 1. Pese a su inexperiencia, el delantero marcó el tanto de los ingleses, que le sirvió para romper un registro que se mantenía vigente durante 68 años. Madjo se convirtió en el goleador más joven en toda la historia de las finales europeas, a sus 17 años y 212 días.

"La noche anterior a un partido, intento ver vídeos de Lukaku"

Su estilo de juego recuerda al de Romelu Lukaku, que también irrumpió en el fútbol profesional cuando era un adolescente, en las filas del Anderlecht. Ambos son arietes de un perfil físico, contra los que es muy difícil bregar en el uno para uno. "Lo admiro (Romelu Lukaku), es un jugador realmente genial. La noche anterior a un partido, intento ver vídeos suyos. Pero también me gustan Brian Brobbey, Robert Lewandowski y Karim Benzema. Me encanta verlos moverse", añadió en la mencionada entrevista.

Aunque es canterano del Metz, Madjo dio sus primeros pasos futbolísticos en Luxemburgo, en el Marisca Mersch y en el RU Luxembourg. Por ello, disputó tres partidos amistosos con la selección nacional en 2025. Sin embargo, como nació en Enfield, una localidad británica, ha optado por vestir los colores de la sub-17 de Inglaterra, con la que ha marcado cuatro goles en ocho compromisos.

Ante la falta de efectivos en la delantera del FC Barcelona y las dificultades para firmar a Julián Álvarez, quién sabe si Brian Madjo puede ser una opción a considerar. Mientras tanto, el delantero de 17 años ya ha grabado su nombre en los libros de historia antes de emprender su primer curso en la lujosa Premier League.