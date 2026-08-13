Doctora de la Puerta, experta en microbiota: "No desayunes nada más levantarte, intenta tomar algo líquido, agua no muy caliente con limón. Mínimo una hora después, haces un desayuno"

El desayuno es uno de los momentos más importantes del día para millones de personas, especialmente para aquellos que necesitan comenzar la jornada con energía. No obstante, todas las comidas pueden ser importantes si se hacen correctamente. En este caso, lo imprescindible es escoger alimentos saludables para empezar la mañana.

Desde el café hasta la infusión, hay varias opciones para la bebida. Para la comida, los expertos recomiendan evitar cereales azucarados, galletas, bollería o alimentos que tengan un gran contenido en azúcar. Aunque el desayuno perfecto puede variar por las necesidades y circunstancias de cada persona, hay alternativas mejores que otras.

Taza de infusión / SPORT.es

En este contexto, la doctora María Dolores de la Puerta (@doctoradelapuerta) ha recomendado un "desayuno top" en el pódcast Focus On (@focusonpodcast). La experta en microbiota intestinal ha explicado cuál es la mejor opción para comenzar la mañana y en qué momento debes hacer la primera comida del día.

Primeramente, la especialista recomienda no ingerir ningún alimento sólido nada más levantarte de la cama: "No desayunar nada más levantarte, intentar nada más levantarte tomar algo líquido. Puede ser un vasito de agua no muy caliente con un poco de limón, eso podría ser el 'me levanto por la mañana'".

Tostada con aguacate y huevo / .

Después de esta primera bebida en ayuno, la doctora de la Puerta sugiere esperar un periodo de tiempo hasta hacer un desayuno completo. "Pasado mínimo una hora después, o un par de horas, a las ocho, o las nueve, o las diez, depende de a la hora que te levantes, un par o dos horas después ya haces un desayuno", señala la experta en microbiota.

A este respecto, la médica propone un plato con carbohidratos, aceite de oliva, grasas saludables y proteína: "Puede ser una pequeña tostada de pan bueno, no trigo, con un poquito de aceite de oliva, que puede llevar aguacate, si quieres potenciar el tema de las grasas, y siempre una proteína. Una proteína que puede ser salmón, puede ser jamón, puede ser huevo".

Para finalizar, la doctora de la Puerta añade una pieza de fruta y una bebida de acompañamiento. "Una infusión y una pieza de fruta, que pueden ser unos arándanos por ejemplo, ese es un desayuno top", sentencia la divulgadora.

La entrevista completa se encuentra el canal de YouTube de Focus On, un pódcast semanal sobre rendimiento y desarrollo, presentado por los creadores de contenido Joan López (@joan_lopeez) y Xavi Llops (@xavillops) en redes sociales.