Rodri Hernández (30 años), sobre sus estudios universitarios: "Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la Universidad"

El Barça está cada vez más cerca de Rodrigo Hernández. El futbolista del Manchester City se ha convertido en uno de los objetivos del club blaugrana para este verano. En este momento, el capitán de la Selección Española, campeón del mundo y Balón de Oro, es uno de los jugadores más deseados del mercado.

No obstante, el madrileño se mantiene alejado de los focos. Fuera del campo y dentro de lo posible, Rodri intenta llevar una vida normal junto a su familia y amigos. Sin perfil en redes sociales, el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid destaca por su interés en la formación universitaria.

De hecho, el pivote es uno de los pocos futbolistas que ha llegado a la categoría máxima sin abandonar sus estudios. Cuando era adolescente, Rodri alcanzó un acuerdo con sus padres: tenía que estudiar una carrera universitaria para seguir luchando por su sueño de ser profesional.

Rodri y Lamine celebran la conquista del Mundial / X

"La educación era muy importante en mi familia", así lo explicó en 'The Players Tribune'. Al fichar por la cantera grogueta, con 17 años, Rodri se matriculó en el grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I y vivía en una residencia de estudiantes, a diferencia de sus compañeros de equipo.

"Mis compañeros entrenaban y luego volvían a un piso solos. Me formé, luego fui a clases, luego volví a la residencia de estudiantes, donde conocí gente de toda España", afirmó. Sin embargo, pronto llegó su debut en primera división y el resto de alumnos comenzó a asociar su imagen al jugador de LaLiga.

"Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la Universidad y la gente decía: '¡¿Es el mismo tipo?!", comentaba el mediocampista del Manchester City. Aunque tenía dificultades para compaginar su carrera como futbolista con su formación, Rodri recuerda esta etapa como una de las mejores experiencias de su trayectoria.

Rodri, cada vez más cerca del Barça / ADAM VAUGHAN / EFE

"Tuve que estudiar, salir... Disfruté mucho esos cuatro años. Mi cerebro estaba en otras cosas además del fútbol y creo que fue bueno para mi salud mental", confesó el capitán de la selección. "Cuando volvía a la universidad, mi mente se desconectaba por completo", añadía al citado medio.

Durante una entrevista con el diario AS, aseguró que "nunca he dejado de lado los estudios". Además, considera que el resto de futbolistas deberían continuar su formación más allá de la Educación Secundaria Obligatoria. "Sacarse el bachillerato es esencial", insistía al citado periódico. Después de fichar por el Manchester City, Rodri finalizó la carrera a distancia.