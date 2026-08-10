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Miguel Torres (40 años), exfutbolista: "Me levanto a las siete de la mañana, desayuno con Paula y con el niño, lo visto y lo llevo al colegio"

El exjugador del Real Madrid compagina su labor como comentarista con su rutina familiar

Miguel Torres

Miguel Torres / El Periódico

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Miguel Torres (Madrid, 1986) es exfutbolista profesional y comentarista deportivo. El jugador comenzó a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid con 12 años y debutó con el primer equipo en un partido de la Copa del Rey en 2006. Más tarde hizo su debut en la Liga española, y se mantuvo en el club merengue hasta 2009.

En esta etapa, el lateral diestro consiguió dos ligas españolas y una Supercopa de España. Posteriormente, Miguel Torres recaló en el Getafe CF, Olympiacos FC y Málaga CF antes de colgar las botas en 2019. En el club del Pireo, el madrileño ganó la Superliga de Grecia.

Después de su retiro como jugador, Torres ha trabajado como colaborador del Chiringuito de Jugones y Radio Marca. Además, también forma parte del equipo de comentaristas de La Liga. Fuera del fútbol, el atleta ha participado en los programas de televisión 'Bailando con las estrellas' y 'Master Chef España'.

Miguel Torres fue el último canterano, antes de Asencio, en tener una presencia real en el primer equipo con ficha del filial.

Miguel Torres fue el último canterano, antes de Asencio, en tener una presencia real en el primer equipo con ficha del filial. / EFE

En 2018, Miguel Torres confirmó su relación Paula Echevarría, con quien tuvo un hijo en 2021. A principios de 2026, el deportista fue entrevistado en 'El purgatorio de The Objective'. Durante la conversación, el madrileño explicó cómo es su día a día y cuál es su rutina en casa con la actriz y su hijo.

Al ser comentarista en los partidos de LaLiga, Torres reconoce que "los fines de semana son más estandarizados". No obstante, el jugador explicó que "Paula ha estado tres meses rodando en Canarias" y eso cambió la rutina que tenían en su hogar.

"He tenido que coger yo las riendas de casa, y hacerme cargo de levantarme por la mañana, llevar al niño, aunque lo hago habitualmente porque me gusta", detallaba el profesional. Según el exjugador blanco, se levanta a las siete de la mañana y "desayuno con Paula y con el niño". Después, "visto al niño y lo llevo al colegio".

Paula Echevarría y Miguel Torres, juntos por la noche

Paula Echevarría y Miguel Torres, juntos por la noche / GTRES

A partir de este momento, intenta entrenar o jugar al golf "de 09:00 a 16:00 de la tarde a veces". En caso de tener algún compromiso profesional, Torres recibe la ayuda de sus padres, que también viven en Madrid. "Puede venir mi madre a hacerse cargo del niño y, al final, somos una familia normal", comenta al citado medio.

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Sin embargo, el televisivo reconoce que no le importa rechazar proyectos que no le permitan conciliar su faceta familiar. "Si me lo puedo permitir y, sobre todo, si lo puedo ajustar al modelo de vida que tengo con mi familia, pues mucho mejor", reconoce en la entrevista. El colaborador define su entorno familiar como "sencillo". Un hogar que contiene "nuestro orden, nuestro funcionamiento y donde ratifico mi prioridad", sentencia la celebridad.

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