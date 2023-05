FC Barcelona i SPORT presenten la segona edició dels premis ‘CULER DE L’ANY’

Sis premis que reconeixeran una trajectòria vinculada al club

Una gala 100% del Barça on celebrar les lligues guanyades, gaudir del sentiment culer i on es farà entrega de sis premis que reconeixeran una trajectòria vinculada al club:

Premi Culer Cultural

Premi Internacional

Premi Culer Femení

Premi Soci Culer

Premi Culer Solidari

Premi Culer de l’Any

La Gala Culer de l’any tindrà lloc el proper dimarts 30 de maig 2023 a les 20.00 h a l’Auditori 1899 Spotify Camp Nou.

No et perdis aquest esdeveniment culer, podràs veure la retransmissió en directe per Barça TV i www.sport.es

Estigues atent, aviat anunciarem els premiats d’aquesta segona edició del premis ‘CULER DE L’ANY’