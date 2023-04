Pacheta: "Yo no voy al Bernabéu a encerrarme"

"Este es el modelo que nos ha hecho llegar hasta aquí", señaló el técnico del Valladolid tras la goleada encajada ante el Real Madrid "Sé que la semana va a ser dura, pero hay que tragar porque es lo que toca", ahondó en la derrota el preparador de los pucelanos

José Rojo 'Pacheta', entrenador del Valladolid, dijo tras la derrota por 6-0 de su equipo frente al Real Madrid que él no juega en el Santiago Bernabéu a encerrarse y que lo haría si le aseguraran que va "a ganar".

"Yo no vengo aquí a encerrarme. Si se me asegura que si me encierro voy a ganar, me cuelgo del larguero. Pero este es el modelo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Tenemos 28 puntos. El Real Madrid nos ha castigado duro, pero hay que aprender de esto y pensar en el Mallorca", destacó.

"Sé que la semana va a ser dura, pero hay que tragar porque es lo que toca. Hay que volver a recuperar sensaciones y jugadores. Quedan 11 partidos, tenemos 28 puntos y en estamos posición de podernos salvar", señaló en rueda de prensa.

"Ahora toca ver las heridas y analizar todo lo que hemos hecho mal. Hemos entrado bien al partido, con 10 minutos buenos, pero no somos capaces de reponernos a los traspiés que tenemos. Luego, en 10 minutos nos han metido cuatro goles; sin ser capaces de parar ninguna contra, estar bien en el marcaje...Si no marcamos a Benzema en el remate, te hace tres goles", continuó.

"Nos cuesta ser constantes en el juego y eso lo tenemos que trabajar. No hemos movido el balón rápido, que el balón corriera... nos diluimos. El Real Madrid olió la sangre y nos partió", añadió.

"Hemos creado un plan partido que ha funcionado muy bien los primeros minutos. No sé si en este momento estamos limpios de todo y se nos ha venido todo encima. Nunca había encajado seis goles como entrenador en el fútbol profesional, toca analizarlo y levantar la cabeza de cara al Mallorca", comentó.

Pacheta dio "las gracias a todos los aficionados del Valladolid" que viajaron a Madrid y defendió a su equipo.

"Somos los mismos que hace tres meses. Siempre que llueve escampa, así que hay que arreglarlo. Somos especialistas en salir de estas situaciones, esperemos que esta experiencia nos sirva para salir de ella", valoró.

Además, asumió la culpa de la goleada: "Soy el máximo responsable de esto. Soy el que elige; igual tengo que elegir mejor. El jugador hace lo que tiene que hacer, a veces sale bien o sale mal. Yo he jugado en estos campos y me he ido con 3 o 4-0 y sé lo que sufre un jugador. Me considero el máximo responsable".