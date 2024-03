Ganar la lotería puede hacer que te investiguen como a esta mujer: ha ganado demasiadas veces

Siempre nos dicen que es muy poco probable ganar la lotería por mucho que participemos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, hay personas que parecen tener toda la suerte del mundo porque no solo ganan la lotería en una ocasión.

¡Consiguen repetir la gesta varias veces! Es lo que le ha ocurrido a Amelia Barnham, una mujer de Londres de 69 años que ha ganado 23.000 libras repartidas en varios premios pequeños durante algunos años.

Aunque siempre exista la posibilidad de que Amelia Barnham únicamente tuviera suerte, ha sido ella la que ha revelado al diario británico The Sun que incluso fue investigada por ello. Todo empezó cuando un trabajador de la administración en la que compraba la lotería decidió descubrir cómo era posible que hubiera arrasado en varias ocasiones. La mujer invirtió 1 libra y ganó 800; pero la realidad es que Amelia gasta 60 libras semanales en lotería, por lo que las probabilidades aumentan.

Un antiguo detective privado llegó a personarse a su vivienda pidiéndole su identificación, e incluso fotografiando su pasaporte y revisando movimientos bancarios. La propia administración le impidió cobrar con normalidad su último premio después de haber ganado en anteriores ocasiones, todo ello a pesar de haber acertado en la combinación correspondiente a la cuantía de 800 lirbas.

Así explicaba Amelia Barnham lo ocurrido al citado periódico inglés: "esta situación me ha generado tanto estrés que estoy echando humo. He sido tratada casi como si fuera criminal. No volveré a comprar lotería nunca más. No al menos si me van a poner todos estos problemas al cobrar ganancias que me deben".