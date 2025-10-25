Xabi Alonso: "¿Lamine? Hay muchas declaraciones de Barcelona, no puedo valorarlas todas"

Xabi Alonso sabe que se juega más que tres puntos en el clásico contra el Barça de este domingo. Es un cuestión de fe en el proyecto y de ruptura con el descalabro de la pasada temporada. Los antecedentes frente al PSG y el Atlético, en los dos grandes exámenes de altura del tolosarra, el vasco suspendió. Y lo hizo con contundencia. En Chamartín consideran que al Real Madrid le ha faltado 'nervio' para levantarse, por eso quieren usar el desafío planteado por Lamine como motivación.

La alineación será el gran mensaje de Xabi Alonso

Precisamente, las declaraciones del jugador del Barça condicionaron toda la rueda de prensa del técnico blanco. "No voy a entrar en las declaraciones de Lamine. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona, pero no puedo valorarlas todas. Lo importante es el verde, lo que pasa en el campo y lo que tenemos delante. Eso es lo que me preocupa y en lo que estamos trabajando", aseguró.

La premisa de Xabi Alonso antes de las citas grandes está clara. Se ha autoimpuesto la contención para evitar dobles mensajes o incendios, algo que sucede con cada gesto o palabra fuera del guion preestablecido. Casos recientes: las declaraciones de Valverde o los gestos de Vinicius en el cambio. "Soy consciente del partido que tenemos y de la importancia que tiene. La dinámica no cambia: es un duelo especial, sin duda, pero no cambia nada", buscó defenderse.

No te pierdas el Clásico en DAZN

El once que disponga el Real Madrid será el gran mensaje que dará Xabi Alonso, con Carvajal y Huijsen recuperados. En las anteriores grandes citas optó por la jerarquía, pero no salió bien. "Parto de la premisa de que casi todos los jugadores pueden ser titulares. Luego, ya es una elección táctica y anímica, pero cualquiera puede jugar. Por las cualidades de nuestros futbolistas pueden darse diferentes situaciones, aunque tenemos que hacer más cosas, no solo aprovechar lo que pasa detrás de su línea defensiva", reivindicó, sin entrar en las particularidades de una u otra elección.

La lenta digestión del derbi

No soltó prenda Xabi Alonso, eternamente velando armas en los duelos importntes. "Tengo el once en la cabeza. Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar frente a la Juventus". Hasta ahí, porque "un clásico siempre es especial", pero todavía lo es más en unas circunstancias tempranas de la temporada, pero que pueden condicionar todo lo construido hasta ahora.

"Ya han pasado unas semanas después del derbi y hemos ido corrigiendo cosas, haciéndolas mejor. Creemos que llegamos en un buen momento, tanto anímico como futbolístico y competitivo. A Mbappé le he ido pidiendo consignas, conversando con él sobre cómo podemos ser más eficientes, encontrarle mejor en las posiciones adecuadas, cómo aparecer dentro de los mecanismos para ser más determinante", analizó sobre el francés, el hombre más en forma de los que se darán cita en el Bernbéu.

"La calidad colectiva del equipo está mejorando cuando él sabe moverse en relación a los demás, y los demás lo interpretan. Estamos trabajando en eso. Queremos que todos los que salgan sean determinantes, tanto defensiva como ofensivamente. Tengo ganas de que el partido salga bien, de que la gente disfrute y podamos celebrarlo. Afrontamos cada encuentro con la máxima importancia, y este tiene un sabor especial, por eso es el más importante", añadió Xabi Alonso.

El vasco intentó no perder el foco, asegurando que "o más importante somos nosotros: nuestras cualidades, nuestras fortalezas, los pequeños detalles y lo que queremos hacer, con balón y sin balón. El fútbol es muy exigente: hay que estar juntos y tener las distancias bien controladas. Es en eso en lo que estamos trabajando y sobre lo que estamos construyendo para ser más constantes en el rendimiento". Pero solo el resultado le dará la seguridad para defender que "el equipo está jugando bien", como aseguró, y de que los males de altura en las grandes citas están asimilados.