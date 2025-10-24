Los ases en la manga de Xabi ante el Barça

Xabi Alonso tiene un equipo titular perfilado, pero las lesiones han impedido que en líneas como la defensa haya mantenido una regularidad. Pero no solo en la defensa, en la media y en ataque hace rotaciones sorprendiendo, sacando jugadores que no figuraban en las quinielas, con una media de tres o cuatro cambios por partido (3,5).

Ante la Juventus, por ejemplo, puso a Brahim cuando todos esperaban a Mastantuono. Contra el Getafe puso a Alaba, Camavinga y Rodrygo por Asencio, Güler y Vinícius… Es la tónica general que está siguiendo para mantener despiertos e incentivados a todos los jugadores. De hecho, no ha repetido equipo en los doce partidos disputados.

El once previsto

Al Clásico llega con seis lesionados, cinco defensas, pero puede recuperar a muchos de ellos, aunque no se espera que ninguno sea titular salvo fuerza mayor. El madridismo recitaría de memoria el once que puede sacar el domingo y sería el formado por Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouameni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Pero el tolosarra se podría guardar algún as en la manga. Rodrygo, Camavinga, Brahim e incluso Gonzalo o Fran García podrían aparecer por sorpresa en el equipo inicial. No es cuestión de meritocracia sino de mezclar jugadores que conjugan. Se ha cuestionado la compatibilidad de alinear juntos a Güler y Bellingham después de sacarlos en el derbi, donde el Madrid fue goleado (5-2).

Courtois y Mbappé, fijos

Pero repitió la ecuación ante la Juventus, y le salió bien porque el turco agilizó el juego en la medular y el inglés se desfondó por todo el campo hasta obtener el premio de marcar el gol del triunfo. En ataque viene utilizando a Mastantuono, pero lo dejó en el banquillo ante los italianos para poner a Brahim. También ha sentado a Vinícius tres veces, ante el Oviedo, Getafe y Marsella, aunque no es probable que lo haga en el Clásico.

De cualquier forma, nadie descarta que el tolosarra haga alguna variación en el equipo que oponga al Barcelona este domingo. Sobre el papel, el once estaría claro, pero solo ha habido dos jugadores que han sido titulares los doce partidos que han disputado, Courtois y Mbappé. El resto han pasado todos por el banquillo además de los que no pudieron jugar por las lesiones.