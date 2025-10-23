El Barça pone a prueba el futuro de Xabi Alonso

Todo lo que rodea al Real Madrid espera con máxima expectación el Clásico del próximo domingo. Hay ánimo de revancha en la calle y en el vestuario después de que el Barcelona ganara los cuatro cruces del año pasado. Victorias que le valieron los títulos de Liga, Copa y Supercopa y que acabó con la estancia de Carlo Ancelotti al frente del equipo pese a quedarle un año de contrato.

El gran reto

Xabi Alonso fue el elegido para reemplazar al italiano. Un ex jugador que conoce la casa y cómo se mueve el vestuario de un equipo repleto de figuras. El vasco ha cambiado el estilo de juego, acercándose a ese fútbol moderno que ponen en práctica los mejores equipos del continente, entre ellos el cuadro azulgrana. Sin embargo, le está costando ajustar el equipo con algunos jugadores que alternan su lucimiento personal con la disciplina.

Lo que no acaba de mejorar son los resultados. Como su antecesor, sufre para ganar cada partido. La mitad de los choques que ha ganado, 10 de 11, lo ha hecho por la mínima, y tres de esos cinco los cerró en los últimos diez minutos. Lo peor ha sido que de los 17 partidos que lleva al frente de los blancos, ha perdido por goleada los dos que ha jugado ante rivales grandes: PSG (4-0) y At. Madrid (5-2).

Sin margen

Ahora llega la prueba de fuego más importante para el técnico, el Barcelona. Ha heredado unos antecedentes que no le conceden margen de maniobra. Una debacle como la del año pasado en el Bernabéu (0-4), podría sentar las bases de un proyecto sin futuro. Aquella goleada fue preludio de lo sucedido después y no solo ante el Barcelona, que puso la primera piedra para llevarse la Liga.

En el entorno madridista ya hay murmullos al respecto. El club ha hecho un esfuerzo este verano con fichajes que han cubierto las carencias de la temporada pasada (un central, un lateral y un extremo derecho y otro lateral izquierdo, aunque tenía dos), quizá echa en falta un centrocampista que cubra la baja de Modric, al que muchos siguen extrañando. Aun perdiendo, es difícil que Xabi sea fulminado, pero su futuro si empezará a tambalearse.