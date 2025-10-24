Lamine cumple su promesa ante Ibai y enciende aún más el clásico en la Kings League

Lamine Yamal encendió el clásico en la previa de su partido contra Ibai Llanos en la Kings League. Hizo una promesa y la cumplió. El jugador azulgrana, muy implicado como presidente de su equipo, La Capital FC, en la liga de Gerard Piqué, no defraudó y volvió a ser protagonista con gol, mucho show y una celebración icónica dedicada a su rival en el día de hoy. "Si es que lo había dicho, no pueden con nosotros", afirmaba entre risas con la que espera sea la primera victoria en el bolsillo. Ahora, el Bernabéu le espera para el 2 de 2.

El '10' blaugrana está disfrutando de esta experiencia al máximo y como ya pasó el pasado domingo, volvió a acudir al Cupra Arena para arropar a los suyos y ayudarlos con su penalti presidente a conseguir la victoria por (5-4). Lo hizo como nos tiene acostumbrados. Sin prácticamente carrerilla, con la tranquilidad que le caracteriza, engañando al portero y ajustado al palo.

Lo vive como el que más. Desde su llegada al estadio demostró que quería esta victoria y para ello, lo primero que hizo fue dirigirse a sus jugadores para animarles antes del inicio de un partidazo que acabó con victoria agónica gracias a un 'gol de oro'.

No para ni un instante, tampoco desde la cabina de retransmisión: celebra, sufre, comenta y cuando el partido lo necesita, se dirige a su afición para que suban el volumen. Su típico gesto cuando se dirige al córner después de una buena acción por banda cuando viste de azulgrana, lo repitió en varias ocasiones para alentar a los suyos, que ocuparon en masa las graderías. Ellos tampoco bajaron el volumen en ningún momento, acompañando al equipo hacia los tres puntos. Sus 'golpecitos' en el cristal eufórico, claves para que no decayera la euforia de los suyos.

"A DORMIR"

Se llegaba al encuentro con el 'morbo' por las nubes y no defraudó. Igualadísimo encuentro que acabó de la peor manera para Ibai Llanos, ya que Porcinos llegó a anotar el mencionado 'gol de oro', lo que provocó que el streamer saltara al campo corriendo para celebrar con el gesto de 'a dormir' tan característico de Stephen Curry, pero instantes siguientes el colegiado anuló el tanto por fuera de juego.

Y la siguiente jugada ya es historia. La Capital FC anotó el tanto definitivo y Lamine Yamal le devolvió el 'a dormir' mientras Ibai hacía el gesto del VAR. Narrativa perfecta para un partido de Kings que ha vuelto a poner por las nubes las audiencias. Como explicaron en una retransmisión en la que Gerard Piqué actuó como comentarista, las cifras estaban por encima de los 300.000 espectadores en vivo en las diferentes redes.