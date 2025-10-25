Era Cruyff: cuando jugar en el Barça y el Real Madrid era extrañamente habitual

Marcos Alonso es el último caso de jugador que ha defendido las camisetas del primer equipo del Barça y del Real Madrid. El caso del actual lateral izquierdo del Celta prácticamente no jugó en el club blanco y de blaugrana pasó bastante desapercibido. En los últimos años hay muy pocos futbolista que hayan jugado tanto en el Barça como en el Real Madrid.

La extrema rivalidad entre los dos grandes monstruos de La Liga dificulta en la actualidad que haya futbolistas que puedan acabar jugando en ambas entidades.

Marcos Alonso dedicó su gol contra el United a su padre / EFE

Hubo en cambio una época en la que los casos de futbolistas que llegaron a defender ambas camisetas fue algo habitual.

En la etapa de Johan Cruyff en el banquillo del Barça (1988-96) se sucedieron los casos de futbolistas que defendieron los colores blaugrana y blanco.

Cada caso es diferente pero hemos querido analizar estos 14 (número que no es casual) casos que sucedieron un poco antes y después de la era Cruyff, el entrenador más influyente de la historia blaugrana.

BERND SCHUSTER

Cuando Johan Cruyff se comprometió con el Barça para suceder a Luis Aragonés en el banquillo blaugrana, Bernd Schuster ya había pasado página de su etapa en el Camp Nou. El alemán cerraba en el curso 87-88 una etapa llena de altibajos con una temporada en blanco (86-87) por un enfrentamiento judicial que le alejó de los terrenos de juego.

Al margen de este tiste final, Schuster fue el mejor futbolista del Barça de la década de los 80 y uno de los mejores centrocampistas que han vestido la camiseta blaugrana.

Schuster jugó 8 años en el Barça y dos en el Real Madrid / Sport

Bernd era un jugador total capaz de enviar medidos pases de 50 metros, lanzar las faltas como los ángeles, llegar al área rival sobrado de facultades y organizar con criterio el juego del equipo. si en el Barça vivió ocho años llenos de recitales pero también repletos de polémicas en el Real Madrid jugó dos temporadas a un buen nivel.

Schuster finalizó su contrato el 30 de junio de 1988 y con la carta de libertad decidió seguir en la liga española y aceptar la oferta de Ramón Mendoza. Schuster no brilló como en el Barça pero fue un titular del real Madrid en las dos últimas ligas que ganó el equipo de la Quinta del Buitre.

LUIS MILLA

El sustituto de Schuster en el Barça para liderar el centro del campo del equipo de Cruyff no fue ningún fichaje de relumbrón. El holandés pasó del clásico 4-4-2 en el que todo giraba alrededor de Schuster a aplicar un innovador 3-4-3 en el que la figura del '4' adquirió una relevancia táctica especial.

Esta figura que se consideró en la época como un líbero adelantado la ejerció con brillantez Luis Milla. El turolense no era una de las perlas más señaladas de La Masia pero Johan apostó por él y se convirtió en una pieza angular de sus esquemas.

En el tramo final de su segunda temporada en el primer equipo, Luis Milla negociaba su renovación con el Barça. La propuesta blaugrana estaba muy lejos de lo que le ofrecía el real Madrid y Cruyff fue inflexible y lo dejó sin jugar invitándole a que aceptase la oferta blanca.

Luis Milla saltó del Barça al Real Madrid / Sport

En el Real Madrid Luis Milla no brilló tanto como de blaugrana pero sumó siete temporadas con una presencia notable en los esquemas de los diferentes técnicos madridistas. Su caso resultó curioso ya que toda la gran etapa del Dream Team la vivió en el Real Madrid pese a ser un futbolista formado en La Masia.

NANDO

Fernando Muñoz García 'Nando' pasó del Barça al Real Madrid sin excesiva polémica. Su caso fue muy curioso ya que en la temporada 90-91 Barça y Sevilla pactaron un truque en forma de cesiones por dos años entre Juan Carlos Unzué y Nando.

El defensa andaluz se ganó la titularidad en las dos temporadas que jugó de blaugrana y llegó a ser titular en la final de Wembley. Barça y Sevilla no se pusieron de acuerdo para prorrogar la estancia de nando al Camp Nou y los hispalenses traspasaron al zaguero al Real Madrid.

Nando jugó en el Barça y posteriormente en el Real Madrid / Sport

Su pase del Barça al Real Madrid pasó bastante inadvertido al ser un futbolista de perfil bajo que no generaba pasiones.

Después de una primera temporada notable en el conjunto blanco su rendimiento en el Bernabéu fue a menos hasta que fue traspasado al Espanyol.

MICHAEL LAUDRUP

Michael Laudrup fue uno de los mejores fichajes de toda la era Cruyff. El danés dejaba destellos de su innegable clase en la Juventus pero los turineses lo traspasaron al Barça creyendo desprenderse de un talento excesivamente irregular.

A 'Michelino' le costó arrancar en su primera temporada de blaugrana pero con el paso de los meses explotó como un futbolista único. Ubicado de falso 9 o como extremo Laudrup desarbolaba a los rivales con regates, controles y pases al espacio de otra galaxia.

Laudrup era con Stoichkov y Koeman la gran estrella del Dream Team pero la llegada de Romario en el curso 93-94 complicó las cosas. de estos cuatro extranjeros solo podían jugar tres a la vez y Laudrup empezó a ser suplente más de lo que él podía esperar. Esta situación y la presión que ponía Johan a los cracks agotó su paciencia y decidió aceptar la oferta del Real Madrid.

El paso de Laudrup del Barça al Real Madrid fue doloroso para la afición blaugrana / Sport

El danés era uno de los grandes ídolos del barcelonismo y su marcha al eterno rival no fue bien asumido por los culés.

Michael acababa contrato con el Barça y fichó por el Real Madrid que entrenaba Valdano. en el club blanco culminó una primera temporada notable pero nunca llegó a alcanzar los registros excelentes de sus cinco años como barcelonista. Con el paso de los años el carácter siempre respetuoso y educado dl danés provocó que gran parte de la afición blaugrana le perdonara el desliz de fichar por el eterno rival.

MIQUEL SOLER

Miquel Soler fue el fichaje más caro que acometió el Barça en la primera temporada de Cruyff como técnico blaugrana. Los 400 millones que pagó el Barça al Espanyol por él no se amortizaron porque su condición de carrilero largo no encajaba en el esquema 3-4-3. Soler era un atleta excepcional pero no encajaba como lateral marcador ni como interior creador.

Su mejor recuerdo en el Barça llegó en la final de la Recopa 89 tras marcar uno de los dos goles contra la Sampdoria. Tras tres temporadas irregulares en el Barça, Soler fue cedido al Atlético de Madrid.

Miquel Soler jugó en numerosos equipos de la liga entre ellos al Barça y el Real Madrid / Sport

Tras un regreso anecdótico en el Barça en el que apenas jugó, el de Olot fichó por el Sevilla. Después de dos campañas magníficas en el conjunto de Nervión fichó por el Real Madrid. En el cuadro blanco tampoco consiguió consolidarse.

JULEN LOPETEGUI

Julen Lopetegui fue fichado por el filial del Real Madrid cuando el portero vasco apenas tenía 18 años. Tras un paso brillante en el Castilla, Lopetegui llegó a debutar con el primer equipo blanco aunque no pudo disputar más partidos con el primer equipo del Real Madrid.

La mejor versión de Lopetegui llegó en el Logroñés sumando tres temporadas excelentes. Cuando Cruyff decidió que la etapa de Zubi en el Barça había finalizado, el club blaugrana decidió fichar a Lopetegui.

Lopetegui no se consolidó ni en el Real Madrid ni en el Barça / Sport

A la hora de la verdad Cruyff apostó por Carles Busquets y Julen Lopetegui apenas pudo sumar 10 partidos defendiendo la portería barcelonista repartidos en tres temporadas.

ROBERT PROSINECKI

El croata Robert Prosinecki era la gran figura del Estrella Roja que se proclamó campeón de Europa en la temporada 90-91.

Ramon Mendoza lo fichó con la idea que fuera el nuevo Di Stéfano pero tras un inicio esperanzador las lesiones frenaron su proyección. Los constantes problemas físicos impidieron que su virtuosismo pudiera brillar en el Bernabéu. En sus tres temporadas de blanco Robert Prosinecki dejó detalles de gran clase pero su irregularidad le impidió cumplir las altas expectativas creadas con su fichaje.

Prosinecki no pudo triunfar ni de blanco ni como blaugrana / Sport

De la mano de Radomir Antic, Prosinecki renació en el Real Oviedo y Johan Cruyff quiso darle una oportunidad en el Barça. El croata no logró hacerse con la titularidad y los detalles de su inmensa clase solo llegaron a cuentagotas.

GICA HAGI

Gica Hagi fue conocido como el 'Maradona de los Cárpatos?. el rumano era un mediapunta con una zurda extraordinaria que brillaba con momentos muy álgidos pero desaparecía con demasiada asiduidad. En el Real Madrid alternó grandes actuaciones con partidos desesperantes. Si en su primer año de madridista solo marcó tres goles en su segunda campaña mejoró notablemente sus cifras con 16 dianas.

Hagi tuvo un paso irregular por el Real Madrid y por el Barça / Sport

Tras volver a reencontrarse en el Brescia y exhibirse con Rumanía en el Mundial de EEUU (1994) Cruyff apostó por él en una operación que no acabó de cuajar. Su zurda exquisita brilló menos de lo esperado en el Camp Nou. Tras algún gol genial y detalles de una técnica sublime Hagi mostró otra vez una preocupante irregularidad.

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ

Luis Enrique Martínez despuntó en Primera como delantero centro del Sporting de Gijón. Barça y Madrid se interesaron por él pero quién se llevó el gato al agua fue el conjunto blanco. En sus cinco temporadas con el Real Madrid Lucho fue un comodín ya que jugó de interior-extremo y lateral en ambas bandas.

Aunque era un titular fijo para todos los entrenadores el asturiano decidió no renovar al final de la temporada 1995-96 y escuchó ofertas.

Lucho jugó cinco temporadas de blanco pero su mejor fútbol lo expresó de blaugrana / Sport

La propuesta del Barça le convenció y se convirtió con Laurent Blanc el último fichaje de la era Cruyff. Johan lo fichó pero no pudo disfrutarlo ya que cuando Luis Enrique se incorporó al Barça el entrenador ya era Bobby Robson. En el Barça lucho exhibió su mejor potencial y se convirtió en un centrocampista total que destacaba por unas cifras goleadoras escandalosas. Luis Enrique se ganó a la afición culé des del primer día y de ser un jugador odiado pasó a ser un símbolo del anti-madridismo.

LUIS FIGO

Luis Figo fue el mejor fichaje de las postrimerías de la era Cruyff. En una etapa en la que no se acertó con el relevo de los cracks que el barça jubiló tras la final de Atenas, Figo triunfó desde su primer encuentro. El portugués llegó al Barça como un mediapunta muy técnico pero Cruyff lo reconvirtió con éxito a extremo puro. ejerciendo de '7' el barça tuvo durante cinco temporadas a un puñal que no dejaba de percutir con calidad e intensidad.

Figo llegó a ser uno de los capitanes del Barça y su rendimiento e integración a Barcelona era indiscutible. Su agente se comprometió con la candidatura de Florentino Pérez pensando que Lorenzo Sanz sería reelegido como presidente blanco y al final acabó comprometiéndose con el conjunto madridista.

Figo era el gran ídolo del barcelonismo pero decidió irse al Real Madrid / Sport

Los 10.000 millones de pesetas que dejó en las arcas del Barça no compensaron el disgusto de la afición blaugrana que encajó la fuga al Real Madrid como una traición en toda regla.

Figo había confesado a Toni Frieros en Sport que no se movería del Barça y estas declaraciones ahondaron en una herida que no ha cicatrizado 25 años después. El episodio Figo es uno de los más dolorosos de toda la historia del Barça.

DANI GARCÍA LARA

Dani García Lara ascendió en la cantera blanca hasta debutar en el primer equipo del Real Madrid. El delantero de Cerdanyola explotó en el Zaragoza y retornó al Real Madrid pero la falta de continuidad en el conjunto del Bernabéu provocó que Dani fichara por el Mallorca. Con los baleares Dani logró sus mejores cifras goleadoras y el Barça de Van Gaal lo fichó por 2.500 millones de pesetas.

Dani García lara no triunfó ni en el Real ni en el FCB / Sport

En Barcelona Dani fue de más a menos y aunque llegó a marcar 19 goles, la mayoría los logró en su primera temporada. Después de un primer curso notable, Dani perdió peso en el equipo y acabó apartado de sus compañeros.

ALBERT CELADES

El andorrano fue uno de los miembros destacados de la quinta del Mini. a la sombra del genial Ivan De la Peña, Celades destacaba por ser un interior muy fino y regular. La no continuidad de Cruyff lastró su progresión aunque con Van Gaal dispuso de oportunidades cuando Guardiola cayó lesionado. Con Pep en plenas condiciones perdió la titularidad y decidió fichar por el Celta.

En el conjunto gallego completó una gran temporada y fichó por el Real Madrid. Tras Luis Milla, Celades se convirtió en el segundo canterano de La Masia en firmar por el conjunto madridista.

Celades se formó en el Barça pero también jugó en el Real Madrid / Sport

En el Bernabéu completó tres temporadas discretas en las que apenas gozó de oportunidades para consolidarse como un titular. Su fútbol técnico y preciso lo tenía todo para triunfar en can Barça si Cruyff no hubiera sido destituido al final de la temporada 1995-96.

ALFONSO PÉREZ MUÑOZ

Alfonso Pérez Muñoz era una de las grandes joyas de la cantera blanca. Se le consideraba el nuevo Butragueño pero no pudo consolidarse en el primer equipo madridista. Sus mejores años futbolísticos llegaron en el Betis de la mano de Llorenç Serra Ferrer.

Alfonso no se consolidó ni en el Real Madrid ni en el Barça / Sport

Cuando el técnico balear fue elegido como sustituto de Van Gaal en el Barça una de sus primeras peticiones fue fichar a Alfonso. El getafense no logró destacar en el Barça y apenas anotó cinco goles en su etapa de blaugrana.

RONALDO NAZARIO

Cuando Núñez decidió destituir a Johan Cruyff y fichar a Bobby Robson tuvo claro que había que reforzar al equipo de manera importante para que la etapa post-Johan fuera más llevadera.

El gran fichaje de la temporada 1996-97 fue Ronaldo Nazario. El delantero brasileño costó 2.500 millones de pesetas pero su adaptación del PSV a la liga española fue sencilla y des del primer día ofreció un rendimiento espectacular.

Ronaldo brilló en su primera y última temporada de blaugrana a un nivel estratosférico.

El nivel estratosférico de Ronaldo en el Barça no lo alcanzó cuando jugó de blanco / Sport

La polémica marcha al Inter que pagó la cláusula de 4.000 millones de pesetas acabó perjudicando a todas las partes. El Barça perdió al mejor jugador del mundo y Ronaldo no volvió a exhibir su versión de matrícula de honor. Las lesiones le castigaron severamente y aunque logró superarlas nunca consiguió recuperar su 'prime'.

Tras cinco temporadas irregulares en el Inter, Florentino Pérez lo fichó en plena época de contratar galácticos. En el Real Madrid Ronaldo marcó 104 goles pero estuvo muy lejos del nivel que había exhibido en el Barça.

Posteriormente llegaron los casos de Samuel Eto'o o Saviola pero cada vez es más difícil que un jugador acabe su carrera habiendo jugado en el Barça y el Real Madrid. Al final del siglo XX era un clásico que hubiera este 'puente aéreo' que hoy se da muy remotamente.