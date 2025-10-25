Camavinga o Mastantuono, la gran duda de Xabi para el clásico

Xabi Alonso tiene el once perfilado para afrontar el clásico de este domingo. Ocho futbolistas tienen asegurado el puesto, debe elegir tres jugadores de cuatro posibilidades para ocupar tres posiciones. Aun así, no se descarta que haga alguna de esas rotaciones inesperadas a las que recurre desde que comenzó la temporada.

Incógnitas

La primera incógnita es saber si volverá a alinear a Güler y a Bellingham. La prueba ante la Juventus salió bien después de no funcionar en el derbi, aunque entonces el inglés estaba por debajo de su rendimiento tras salir de una lesión. Ante los italianos fueron los dos jugadores que más balones recuperaron, aunque les costó replegar con el paso de los minutos. Sobre el papel, Xabi repetirá ante el Barça, pero no extrañaría que deje a uno de ellos en el banquillo.

Si cumple con las previsiones y pone a los dos, al turco y al inglés, solo quedaría una duda por resolver: jugar un 4-2-3-1 con Camavinga acompañando a Tchouameni en la medular; o apostar por el 4-3-3 con Mastantuono en la derecha para acompañar en ataque a Vinícius y Mbappé. Son dibujos ofensivos, porque defensivamente sería un 3-5-2 en el primer caso y un 4-4-2 en el segundo. En los cuatro casos serían dibujos flexibles.

La defensa

Existen más posibilidades, como apostar por Brahim e incluso Rodrygo en la derecha, pero no parece probable, aunque el marroquí si encaja mejor en una posición que viene alternando con Mastantuono. Incluso podría sorprender poniendo a Gonzalo para fijar a los centrales del Barça con Mbappé y Vinicius por detrás. Pero son opciones remotas respecto a lo que Xabi ha hecho hasta la fecha.

Los que son fijos son los defensas. Con la recuperación de Huijsen apuntala el eje central con Militao, con Carreras en la izquierda y Valverde en la derecha. Aunque recupera a Carvajal y Alexander Arnold, no es probable que apueste por uno de ellos de inicio al salir de sendas lesiones que les alejan de su mejor nivel ante un rival tan peligroso como es el barcelonista. También recupera a Ceballos, pero como el capitán y el inglés, será un recurso para el banquillo en caso de necesidad.