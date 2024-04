Real Sociedad- Real Madrid: El Bayern obliga a rotar

El Real Madrid tiene la Liga en el bolsillo, pero debe zurcirlo para que no se le escape por algún agujero y tres de las siete puntada que tiene que darle pasan por ganar esta noche en Anoeta. Le espera una Real Sociedad que defiende posición en la Europa League, un equipo que hace un fútbol de buen trazo que a veces se pierde en el exceso de ribetes. Los de Ancelotti llegan crecidos tras diez días de sufrimiento, pelea y satisfacciones, pero les queda un pequeño trecho para cerrar una temporada brillante y que no sea decepcionante.

Imanol Alguacil es optimista ante la visita del Real Madrid / Efe

Dos partidos en uno

Ancelotti tiene la difícil papeleta de jugar dos partidos en uno empezando por Anoeta, donde está obligado a forzar parte de su maquinaria y reservar la otra para Múnich, donde le espera el Bayern en la ida de las semifinales de la Champions. Al italiano le preocupa mantener la dinámica positiva de los últimos partidos, porque como dice Imanol “tiene un gen competitivo tremendo” y sobre eso ha construido un equipo que solo ha perdido un partido de 32 en esta Liga.

“Tenemos que rezar para que no tengan su mejor día. Da igual de donde venga o lo que tenga la semana que viene, van a jugar para ganar”, avisa el técnico del equipo donostiarra, que no hace demasiado caso a las bajas que puedan tener porque “saldrá otro jugador de mucha calidad porque juega en el Madrid”.

Ancelotti hará cambios en Anoeta / Efe

Descansos y rotaciones

Ancelotti ha dejado en Valdebebas a Bellingham “por un problema estomacal” y a Mendy “que está bien” de una sobrecarga muscular, pero prefiere que se centre en el partido ante el Bayern. Dejó en el aire la titularidad de Militao “que todavía no está al cien por cien”, y todo indica que dará descanso a Kroos, Rodrygo y Tchouameni. Recupera a Carvajal, baja en el Clásico, y mantendrá a Modric en el once, en el que Nacho, Fran García, Brahim y Joselu serán las novedades respecto al equipo que se enfrentó al Barça. Será una mezcla de titulares y secundarios de confianza manteniendo a Lunin, Valverde, Camavinga, Vinicius, Modric y Rudiger respecto al domingo.

Imanol recupera a Brais, que vuelve antes de lo marcado, aunque no se espera que sea titular. Llega sin Traoré al que relevará Odriozola para medirse a su ex. Recupera a Zubeldia y Zubimendi tras cumplir sanción, además de a Kubo. Un once de total garantías que lleva al técnico oriotarra a afirmar que solo tiene una preocupación para esta noche ante los blancos, en un mensaje de confianza hacia su equipo: “Lo que importa es lo que hagamos nosotros”.