La crisis del Castilla de Arbeloa: en descenso, desarmado y enfadado

Hay una foto que ilustró el inicio de la nueva era en el Real Madrid. Se produjo en la presentación de Xabi Alonso como nuevo entrenador blanco. A su lado, Álvaro Arbeloa. Dos viejos compañeros, que además comparten agencia. Alineados en pensamiento y forma. Este fin de semana, ambos han coincidido en la derrota, que en el caso del filial blanco agrava una tendencia que parte del inicio de una temporada en la que solo han logrado sumar tres puntos. Fue en la primera jornada, frente al CD Lugo. A partir de ahí, cuatro derrotas, la última contra el Tenerife (1-3), que le deja antepenúltimo.

Los internacionales, un problema recurrente

El relevo que se produjo en el banquillo del primer equipo de la cantera este verano supuso el fin de los días de Raúl González en Valdebebas. El exjugador blanco pasó por diferentes etapas en una Primera RFEF que ha ganado en competitividad desde su creación. La antigua leyenda madridista se fue por la puerta de atrás después de una temporada complicada en la que el Castilla también ocupó puestos de descenso, de los que salió tras una gran segunda vuelta que le dejó al borde de los playoffs. Lo hizo gracias al aporte de hombres como Gonzalo García, pichichi del grupo, con 25 goles en 36 partidos.

El problema que se ha encontrado Arbeloa es el mismo que se ha encontrado Raúl estas últimas temporadas. Cada verano, Valdebebas sufre un desmantelamiento. Este verano, entre otras, se produjeron las salidas de Jacobo Ramón al Como y de Chema Andrés al Stuttgart, que cumplieron etapa. El salmantino sería una solución en sí mismo, porque provenía del Juvenil, de ahí que se produciría el trasvase natural. Sin embargo, el gran enemigo en el inicio del curso está siendo el virus FIFA.

El primer síntoma fue en la ventana de septiembre, que obligó al Real Madrid a pedir el aplazamiento del partido contra el Racing de Ferrol. El Juez Único de Competición le dio la razón al club blanco, pese a la disconformidad del club gallego, y entendió la excepcionalidad de tener a tres jugadores de baja médica, además de los nueve convocados (entre ellos, Mastantuono, por tener ficha del filial). Después, ninguno de los dos equipos estuvo conforme con la nueva fecha del partido, pero los ferrolanos salieron más satisfechos tras el triunfo por la mínima en Valdebebas.

Joan Martínez, central del Real Madrid Castilla, ante Enric Gallego, del Tenerife. / REAL MADRID

Arbeloa se alinea: críticas con la el sistema arbitral

Arbeloa condenó enérgicamente el arbitraje, del que ya se había quejado en las primeras jornadas. "La jugada era clara, porque tú no puedes ir con el brazo al cuello de un jugador. Pero bueno, después de lo que pasó el fin de semana pasado, la verdad es que ya ni me sorprenden las decisiones de los árbitros, porque ya las excusas del directo y de la rapidez de las jugadas ya no la tienen y los errores siguen estando. Así que es lo que nos toca esperar toda la temporada", expresó después de la derrota contra el Racing de Ferrol, cuando Saúl García le dio un codazo a Joan Martínez.

Esta jugada fue revisada por el VAR de mínimos que se ha instaurado esta temporada en Primera RFEF. Los entrenadores tienen dos oportunidades para usar este recurso. Arbeloa lo empleó, pero el colegiado, que tendría que enmendarse a sí mismo, no modificó su decisión. De ahí la validez relativa de esta herramienta, que está provocando pocos cambios de opinión. Pero el mal estado de forma del Castilla no es responsabilidad de los colegiados.

El nuevo Castilla no está sabiendo adaptarse a las condiciones físicas y tácticas de la categoría, a lo que se suma la volatilidad que provocan los internacionales. Seis jugadores de la cantera blanca fueron convocados con sus selecciones para disputar el Mundial sub-20, que se juega en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre. Con España están Fran González, Cristian David, Diego Aguardo, Jesús Fortea y Thiago Pitarch, mientras que Benjamín está en las filas de Italia.

La dependencia de Rachad Fettal

¿Qué supone esto? En el peor de los casos, hasta cuatro partidos. El primero fue contra el Tenerife, el favorito para volver a Segunda por la vía rápida, quien firmó en Valdebebas un cómodo 1-3 para confirmar el pleno al 15 de puntos en las primeras cinco jornadas. A esto hay que sumarle tres partidos muy importantes en la lucha del filial por salir del pozo, contra la Ponferradina, Pontevedra y Ourense CF. Tres rivales contra los que cambiar la dinámica o perpetuar el declive.

Esta situación ha afectado incluso al primer equipo, como se vio en la configuración de la convocatoria para el partido contra el Kairat Almaty, en Kazajistán. Xabi Alonso tuvo que llamar a David Jiménez, lateral derecho del Castilla, para suplir la doble ausencia de Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Aunque la opción prioritaria era Valverde, su negativa pública a jugar le dejó en el banquillo en detrimento de Raúl Asencio, otro de los 'mirlos'. Jiménez venía de jugar los 90 minutos contra el Tenerife, por lo que añadirá más desgaste a la planificación de un filial que está echando de menos a Rachad Fettal, el delantero por el que pagó cerca de 6 millones. O lo que es lo mismo: varios presupuestos juntos de algunos de sus rivales esta temporada.