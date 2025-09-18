Arbeloa sigue la linea del Madrid: "Ya ni me sorprenden los árbitros, el nivel es el que hay"

La cruzada del Real Madrid con el arbitraje no solo afecta al primer equipo; en el filial, Álvaro Arbeloa volvió a atacar al colectivo arbitral tras caer derrotado en su tercer encuentro de Primera Federación ante el Racing de Ferrol.

Los madridistas se enfrentaron a los gallegos en el encuentro aplazado de la semana del parón internacional. Los blancos alegaron que perdían muchos futbolistas en esos días y pidieron que se cambiara de día el encuentro, algo que la Federación aceptó.

El equipo de Arbeloa cayó ante un recién descendido de segunda por 0-1, pero hubo una acción que indignó al salamantino. Los madridistas protestaron una agresión a Joan Martínez; Arbeloa solicitó la revisión de jugada y, tras la revisión, el árbitro no le dio la razón al técnico blanco.

Algo que no le gustó nada a Arbeloa, que salió caliente en zona mixta: "Para mí es una tarjeta roja clara porque tú no puedes ir con el brazo al cuello de un jugador, pero después de lo que pasó el domingo... La verdad es que ya ni me sorprenden las decisiones de los árbitros. El nivel es el que hay porque ya la excusa de las cosas del directo, de la posición o de que son jugadas muy rápidas ya no la tienen y los errores siguen estando. Pero bueno, seguro que es lo que toca todo el año", explicó.

El Madrid Castilla ya se quejó la jornada pasada por una rigurosa expulsión a Cestero ante el Bilbao Athletic, la primera derrota de los blancos en Primera Federación este curso.

"No puedo decir nada más que el hecho de que no entiendo algunas de las decisiones. Pero no debo perder energía en eso porque tengo mucho trabajo con mis jugadores como para ponerme a pensar en los árbitros. El nivel es el que hay en el estamento arbitral y con esto, pues como con el sol: cuando hace calor, hace calor. No hay nada más que hacer", añadió.

Los blancos están decimoquintos en la clasificación con tres puntos de los nueve posibles. La victoria ante el Lugo de la primera jornada sigue siendo el único resultado positivo de los merengues, después de dos derrotas por la mínima ante Racing de Ferrol y el filial del Athletic Club.

El siguiente reto para el Castilla será visitar el estadio del Osasuna Promesas, otro filial de la competición. Los navarros llevan un punto más que el Madrid.