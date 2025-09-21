El Castilla de Arbeloa vuelve a caer y se mete en descenso

El Real Madrid Castilla no encuentra el rumbo en este inicio de temporada. Los de Álvaro Arbeloa volvieron a caer en la cuarta jornada de 1ª RFEF y suman tres derrotas consecutivas, situándose ahora mismo en puestos de descenso con tres puntos, los que lograron en la jornada inaugural ante el Lugo.

El filial blanco se enfrentó este domingo a Osasuna Promesas fuera de casa y perdió con un solitario gol en la primera parte de Ander Yoldi, tras una pérdida de Lamini Fati en salida de balón. El extremo de Osasuna aprovechó la espalda del siempre ofensivo Jesús Fortea para marcar a placer en un centro al segundo palo.

El central y el lateral del Madrid, que viajará al Mundial sub 20 con España, quedaron señalados por la acción del tanto. Eso sí, Fortea fue una de las principales armas ofensivas del equipo que dirige Arbeloa durante todo el partido. Sus subidas amenazaron constantemente a la portería rival, pero el Castilla pecó de falta de pegada arriba.

A pesar de que todavía estamos en el inicio de temporada, el arranque del Castilla ha sido decepcionante, especialmente por la cantidad de futbolistas con un futuro que hay en la plantilla. Arbeloa cuenta en sus filas con jugadores como Diego Aguado, Joan Martínez, Manuel Ángel, Thiago Pitarch o el ya mencionado Jesús Fortea.

Por el momento, el inicio del camino de Arbeloa en el filial está marcado por la polémica arbitral y por sus declaraciones en relación a ella en rueda de prensa. Ante el filial de Osasuna, el técnico pidió revisión por un posible penalti sobre Zúñiga, pero el árbitro no señaló nada tras ver la jugada en el monitor.