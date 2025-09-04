Lío en Primera RFEF: el Castilla logra que le aplacen su partido contra el Racing de Ferrol

Era una situación que se conocía desde hace semanas, pero cuya decisión se ha tomado apenas unos días antes. El Real Madrid Castilla - Racing de Ferrol previsto para este domingo a las 12:00 horas, en el Alfredo Di Stéfano, no se jugará. El Juez de Competición ha estimado la petición del conjunto de Álvaro Arbeloa, que alegó la falta de efectivos para este encuentro. Una decisión con la que no está de acuerdo el cuadro gallego, quien cree que "se debería jugar".

La situación provoca ahora un desajuste en el calendario de Primera RFEF que deberán resolver los dos equipos implicados. Tienen dos días hábiles para proponer, de mutuo acuerdo, una nueva fecha. No pueden irse más allá del 8 de enero de 2026 y será Competición quien decida en caso de no existir un pacto entre las partes. Esta situación anómala ha derivado de una convocatoria internacional con la que el Castilla se va a enfrentar más veces, de ahí el estupor de sus rivales. También, porque en la defensa se cita a Franco Mastantuono, cuando a pesar de tener dorsal del filial, en ninguno caso jugará con él.

Arbeloa tiene ahora mismo a nueve jugadores concentrados con sus selecciones. En la portería, Fran González, con la sub-21; en defensa, Fortea y Diego Aguado, que han ido con la sub-19 y sub-20. En el centro del campo también son internacionales con las categorías inferiores de España Cristian David, Pol Fortnuy y Thiago Pitarch, aunque este último no tenga ficha todavía con el Castilla. Han sido llamados todos para la sub-20, de cara al Mundial que afrontan en septiembre.

De ahí que será un problema recurrente en el que también se verán envueltos efectivos como Rachad y Yañez, que también han acudido a la llamada de Paco Gallardo. Por su parte, Loren Zúñiga es internacional absoluto con Guinea Ecuatorial. A esto hay que unirle los lesionados Palacios, Hugo de Llanos y Mario Rivas. Sin embargo, en el resto de equipos de la Primera RFEF, esta anomalía se percibe como una adulteración, porque el Real Madrid ya sabe desde el inicio de temporada que podría verse implicado en una situación de este tipo.

Una situación recurrente y el 'caso Mastantuono'

“Hasta que no llegue la confirmación por escrito del aplazamiento, lo único que vamos a hacer es pensar en jugar, que creo que sería lo lógico, que pudiésemos jugar. Ellos defienden sus derechos, pero nosotros también tenemos que defender los nuestros. Y yo creo que el partido se debe jugar. Nosotros también tenemos algún internacional e intentaremos ajustarnos lo mejor posible”, aseguraba Pablo López, técnico del Racing de Ferrol, antes de conocer la decisión.

"El Juez Único ha estimado la solicitud para aplazar el encuentro Real Madrid Castilla-Racing de Ferrol, fijado para el 7 de septiembre a las 12:00 horas, por tener la plantilla del equipo (que es de 22 futbolistas) reducida a menos de 11 futbolistas (concretamente, 10) por el hecho de tener 3 jugadores en situación de baja médica y 9 convocados con sus respectivas selecciones nacionales”, informaba el club blanco a través de su web.

Traducido en efectivos, Arbeloa tenía a Mestre y Súnico como porteros y a David Jiménez, Joan Martínez, Manu Serrano, Lamini, Valdepeñas, Cestero, Manuel Ángel y Bruno Iglesias como jugadores con ficha de Castilla disponible para el duelo. Algunos aficionados ferrolanos critican el entrenador blanco podría haber tirado de futbolistas del otro filial dependiente, el Real Madrid C que milita en Segunda RFEF, solo un peldaño por debajo, o incluso del Juvenil. De ahí que la situación de excepcionalidad abra de nuevo el debate sobre una liga de filiales y lance la pregunta sobre si se repetirá esta misma situación cada vez que exista una ventana internacional. Pero la razón de fondo está en los efectivos mínimos del Castilla y el carácter de "imprevisibilidad".

Una de las curiosidades de la resolución, es que el Real Madrid ha tenido que argumentar la convocatoria de Franco Mastantuono, al contar con dorsal del filial. En la práctica, un jugador 'menos' con el que podría contar Arbeloa, aunque no vaya a jugar con el equipo B. Es decir, que su caso ha sido tenido en cuenta dentro de la situación. En lo relativo al futuro Mundial Sub-20, según ha informado 'Marca', existe un pacto no escrito para convocar solo a cuatro jugadores por club. Sin embargo, en la preselección hay cinco efectivos del Real Madrid.

¿Por qué el Juez considera "imprevisible" la situación del Castilla?

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, en ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar la suspensión y aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales", inicia la decisión de aplazar el Real Madrid Castilla - Racing de Ferrol.

¿Qué es entonces lo que argumenta el Juez Único en su resolución para suspender el partido? "No obstante, el párrafo segundo del mismo precepto reglamentario añade que sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once", expone la resolución, explicando por qué considera este caso como "imprevisible".

El Racing de Ferrol alegó, sin embargo, que no se consideran imprevisibles a los efectos reglamentarios ni las lesiones ni las convocatorias con selecciones, alegación frente a la que obtuvo esta respuesta: "La clave en este caso es la noción de imprevisibilidad (no el tipo de causa motivante) y, en principio, no es previsible conocer el estado físico de los jugadores de cara a un determinado encuentro de la competición ni tampoco la posible convocatoria con selecciones, puesto que, a diferencia de los clubes cuyas plantillas son estables a lo largo de una competición, fuera de las fases finales de determinadas competiciones internacionales, las convocatorias de las selecciones nacionales son enteramente variables de una ventana FIFA a otra, por lo que no es previsible conocer de antemano qué futbolistas serán convocados en cada momento. Así, se ha de considerar que esta concreta reducción a menos de once futbolistas –a falta de otra prueba en contrario– responde a circunstancias imprevisibles para el club".