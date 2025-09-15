Arbeloa se suma a la cruzada anti arbitral

El madridismo está que trina con las actuaciones arbitrales que sufren sus equipos. El sábado fue Gil Manzano el que desquició al equipo de Xabi Alonso en el partido contra la Real Sociedad, y este domingo ha sido Álvaro Arbeloa el que se suma a la cruzada anti arbitral del Real Madrid por la extraña expulsión de un jugador del Castilla a los 37 minutos de partido. Fue en el campo del Athletic B, y la expulsión de Centeno acabó con las esperanzas del filial blanco que perdió 1-0 en la Primera Federación del Grupo 1 de la RFEF.

Revisión

“¿Expulsión? Prefiero no responderte. Lo que pasó ayer en San Sebastián (por el sábado) y lo que he vivido hoy (por ayer) es difícil de comprender. Xabi no entendía nada y yo tengo la misma sensación. Son jugadas que todos hemos visto”, declaraba con amargura el técnico castillista al final del partido, tras la decisión del colegiado catalán David López de expulsar a Alfonso Centeno.

Arbeloa tiene muy clara cómo fue la acción. El jugador blanco se tira al suelo y llega a la pelota antes que el rojiblanco, pega al balón y encoge las piernas ante la presencia del oponente, que llega después a la disputa del esférico y provoca el choque. El colegiado, que ve la jugada cinco metros por detrás, le muestra la tarjeta roja. Arbeloa pide una de las dos revisiones que le concede la nueva norma en esta categoría. Tras revisarla, David López mantiene su decisión ante el estupor e indignación del banquillo merengue.

Hartos del CTA

En el Real Madrid se siguen preguntando qué está pasando con los árbitros cuando les toca pitar los partidos de sus equipos. Consideran injusta la expulsión de Huijsen contra la Real Sociedad y suman la de Centeno para confirmar las sospechas de que algo está ocurriendo en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) contra sus colores. La afición está empezando a hartarse y alejarse de las competiciones de nuestro fútbol, renunciando a seguir viendo partidos ante lo que consideran una sucesión de atropellos arbitrales.

Lo peor es que si a Gil Manzano no le llamó Figueroa Vázquez para que revisara la expulsión de Huijsen, en esta ocasión sí se dio esa circunstancia. Arbeloa hizo uso de su derecho de revisión obligando al colegiado de turno a irse al monitor. Al final, victoria para el Athletic B por 1-0, que frustra el inicio ilusionante del filial blanco tras ganar 2-1 al Lugo en la primera jornada.