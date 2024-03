Rodri: "En LaLiga no puedes hacer lo mismo que en la Premier"

Para entender el gran éxito del Manchester City hay que fijarse en el eje por el que pasa toda la interferencia del juego de los de Pep Guardiola. Allí, Rodri Hernández es sin duda el faro que alumbra toda la explosión de juego y de talento que reúne un Manchester City que vuelve a aspirar a todo.

El centrocampista español ha concedido una extensa entrevista a la revista France Football en la que repasa muchos temas, como la Champions, su nivel de juego, el momento del Ciy, Guardiola e incluso su candidatura al Balón de Oro.

Sus respuestas, tema a tema;

Su estilo de vida: "Ni siquiera es una cuestión de edad porque es una decisión que tomé desde joven, apenas aparecieron estas redes sociales. Desde muy temprano decidí vivir mi vida a mi manera, según mis deseos, sin dejarme influenciar por los demás. Y las redes sociales, en mi opinión, se trata un poco de hacer las cosas en base a la opinión de la gente, en base a lo que imaginas que esperan de ti. Nunca sentí que necesitaba eso, me siento bien de esa manera. Incluso creo que es una muy buena decisión para mi vida pero también para mi carrera."

Su dedicación al fútbol: "Yo soy, sí. Pero, al mismo tiempo, me parece importante tener en la vida un horizonte más amplio que el fútbol. Ya sea a través de otras aficiones, otros intereses, estudios como los que hago yo, no importa. Lo encuentro más saludable. Por mi parte, me encanta estudiar, informarme, escucho podcasts bastante largos sobre diferentes temas sociales. Antes hablábamos de mi relación con las redes sociales. Encuentro que mi curiosidad por diferentes temas sociales o de actualidad es otra forma de estar conectado. En cualquier caso es el que me viene bien."

La adaptación con Guardiola: “Es una doble ecuación en el City, porque tienes que adaptarte a los principios de Pep y al juego de la Premier League. A mí, quizás por mi educación futbolística española, me costó menos entender el juego de Pep que el de la Premier League. Quizás para algunos, la principal dificultad al principio con Pep es que siempre está cambiando, siempre ajustando, y como los compañeros no son siempre los mismos, tienes que estar muy concentrado en estos cambios porque tienes que tener el mismo rendimiento colectivo con diferentes compañeros”.

Pep Guardiola, con Rodri / EFE

Diferencias Liga-Premier: “Entender el ritmo. En la Liga no puedes jugar al mismo ritmo que en la Premier, porque tus compañeros no te seguirán y te aislarás con el balón. En España, es paciente y táctico, y los equipos saben más lo que quieren hacer con el balón. En Inglaterra, el fútbol es más intensidad. Recuerdo que cuando debuté contra el West Ham, no tuve ni medio segundo para pensar. Tuve que aprender a pensar más rápido, a resistir el impacto del balón para mantener el control. También tuve que aprender a perder un poco el balón porque, aquí, con la velocidad de los adversarios y la amenaza ofensiva de los equipos, tus individualidades se castigan más que en España”.

Los consejos que le da Pep para jugar en el medio: “Es cierto que hay mucha comunicación entre él y yo, porque lo sabe todo sobre el papel. El fútbol ha cambiado, pero él me aporta muchísimo en cuanto a táctica y mentalidad, según el momento del partido y la fase del juego, porque en esta posición tus compañeros esperan que seas el jugador “seguro”, con o sin balón. Sobre todo cuando el partido está tenso. Tus compañeros necesitan leerte a ti y a tu juego: “Que no cunda el pánico, vamos a recuperar el control” Es con esta responsabilidad con la que debes enfocar tu papel”.

Su importancia en el equipo: "Evidentemente hay una evolución desde que llegué en 2019 a este increíble equipo que ya ganaba mucho y en el que yo simplemente quería conseguir tener un lugar y desempeñar un papel. Pero es verdad que estoy muy orgulloso del jugador que me he convertido en este equipo, y no sólo en el campo. Me gusta lo que represento ante los ojos de mis compañeros, que me escuchen en el vestuario, en los entrenamientos. Lo disfruto porque fue un viaje desde mi llegada hasta hoy, por cada año imponiéndome más, ganándome la confianza del grupo. Siento este respeto, esta confianza. Cuando me ven, mis compañeros dicen: “Está bien, vamos a seguir a este tipo”.

Rodri celebra su gol ante el Shefflied United / AFP

Sus ídolos: “Me fijaba sobre todo en Sergio Busquets y Xabi Alonso, que eran las dos referencias absolutas. Quería ser como ellos, hacer lo que ellos hacían. Sabía que era la mejor posición para mí, lo sentía en el fondo. Así que crecí de esa manera".

Busquets: “Al trabajar a su lado en la selección española (entre 2018 y 2022), pude aprender de él. Me dio mucha información y herramientas para progresar. A veces me daba algún consejo, pero sobre todo pude observarle de cerca. Es realmente el más fuerte de la historia. Su juego, por supuesto, pero también y sobre todo su increíble constancia a lo largo de tantos años. Para mí, es el verdadero barómetro de la excelencia.

Balón de Oro: “Todos soñamos con ello. Sería un logro increíble. Pero también sé que algunos centrocampistas legendarios no lo han conseguido. Me encantaría que lo ganara un centrocampista defensivo como yo, significaría mucho. Significaría mucho para el ganador, pero también para los jóvenes que quieren jugar en ese puesto y saber que pueden ser reconocidos de una manera diferente a la del jugador que marca o hace algo brillante. Para el fútbol, sería una señal interesante. Pero ya estoy disfrutando de mi clasificación. Imagínese, puedo decir que soy el quinto mejor jugador del mundo”.