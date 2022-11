SUBE: ¡Que siga la fiesta de la Montanyesa!

De locos lo que está consiguiendo la Montanyesa de Raul Paje en su vuelta a la 3a RFEF. Después de ocho jornadas son segundos y empatados a puntos con San Cristóbal y Sant Andreu. Han sumado 15 de 24 posibles y sólo han perdido en la primera jornada cuando visitaron el Girona B. La victoria en el derbi contra el Sants (2-0) en la Bombonera de Nou Barris, permite soñar en algo grande. Y es que en la Monta se sueña despierto y que nadie se atreva a bajarles de la nube. Nos sumamos al grito de sus redes sociales: “¡Que siga la fiesta!”

MVP: Raül Agné salva el match ball

La directiva puso al técnico del Nàstic de Tarragona entre las cuerdas hace dos semanas. O ganaba los dos partidos o sería despedido. Pues ha clavado un seis de seis contra Numancia y SD Logroñés. Después del 6 de 6, Agné ha salvado el match ball y ha colocado el equipo a un punto del play off de ascenso. Después que la temporada pasada se quedaran a las puertas, todo lo que no sea repetir play off, parece que sabrá a poco en casa los grana.

BAJA: Agresión a un jugador Cadete del RCD Espanyol

Lamentables incidentes que denunció el entrenador Julián López de Lerma, entrenador del cadete del RCD Espanyol, que visitó el campo de la Penya Barcelonista Cinco Copas. El entrenador contó por twitter que un jugador suyo, los cadetes tienen entre 14 y 16 años, recibió una agresión cuando se dirigía a los vestuarios después de ser expulsado. Un grupo de aficionados jóvenes agredió al jugador y el árbitro decidió suspender el partido. Los agresores huyeron rápido y el equipo local dice no estar relacionado con ellos. No se puede ser un adolescente, ir a jugar un partido de futbol y acabar siendo agredido por unos aficionados rivales. Vergonzoso.