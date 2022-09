Piqué podrá demostrar si tiene sitio

Hoy muchos empezarán a entender por qué Xavi quería tener, como mínimo, cuatro centrales de altísimo nivel. Los dos titulares habituales, Koundé y Araujo, se perderán, al menos, el próximo mes de competición. Un mes en el que el Barça se enfrenta a un calendario terrorífico, con nueve partidos, entre ellos el decisivo doble duelo de Champions contra el Inter y el clásico del Bernabéu. Ambos se lesionaron con sus respectivas selecciones (Francia y Uruguay) en este parón negro para los intereses blaugranas: Memphis también estará unas cuatro semanas de baja y Frenkie De Jong peligra en los dos próximos partidos. El maldito 'virus FIFA' ha trastocado los planes del técnico blaugrana, que ahora reza para que no caiga ningún internacional más. Xavi era consciente de que, a lo largo de una temporada tan cargada, los problemas físicos se irían acumulando. Y más con un Mundial en fechas tan inhóspitas como noviembre y diciembre. De ahí la importancia de tener una plantilla amplia y, sobre todo, equilibrada. En la que haya, por supuesto, titulares indiscutibles pero también suplentes de garantías. En el caso de los centrales, Christensen, Eric Garcia e incluso Piqué (que apenas ha jugado) van a ser decisivos al tener que asumir más protagonismo. Y deberán demostrar que están a la altura de las circunstancias. El Barça se enfrenta al exigente reto de asaltar el liderato de la Liga y clasificarse para los octavos de final de la Champions antes del largo 'break' que significará la Copa del Mundo. Necesitará para lograrlo el máximo rendimiento de todos los futbolistas. Incluso de aquellos que, al principio, parecía que no iban a ser importantes. En este contexto, Piqué tendrá una oportunidad para reivindicar que merece seguir en el club blaugrana.

Afortunadamente, los culés que jugaron anoche con la selección española no sufrieron ningún percance. Los seis convocados por Luis Enrique (Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Gavi y Ferran Torres) fueron titulares en el duelo contra Suiza. Está claro que el técnico asturiano apuesta por el 'modelo Barça' para seguir construyendo un equipo que sea capaz de ser competitivo en el Mundial. El problema es que, de momento, a esta selección le falta gol. Como quedó demostrado ante el combinado helvético. España perdió 1-2 (el tanto de la selección lo marcó un reivindicativo Jordi Alba) y ahora deberá ganar a Portugal si quiere clasificarse para la 'final four' de la Nations League. Y aunque este torneo tenga relativa trascendencia, las sensaciones sí que importan. De momento, no son demasiado halagüeñas. Veremos dentro de dos meses...