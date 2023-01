Nadal se estrena en el Open de Australia con Djokovic tras sus talones

El serbio tratará de igualar en su torneo fetiche su récord de 22 Grand Slams El cuadro de Nadal incluye nombres como Draper, Tiafoe, Medvedev o Tsisipas

El español (1) buscará revalidar su milagrosa corona obtenida en la edición anterior del Abierto de Australia con el serbio Novak Djokovic (4) al acecho, ya que podría igualar su record de mayor número de títulos ‘major’ (22) en lo que ha sido su regreso al país oceánico tras su deportación por no estar vacunado contra la covid en 2022.

El balear tendrá que luchar una vez más contra un sinfín de adversidades para tocar el cielo en Melbourne Park después de que la celebración del sorteo le deparara una de “las peores primeras rondas posibles”, como el propio tenista aseguró, ante el británico Jack Draper, así como hipotéticos enfrentamientos en siguientes rondas ante el estadounidense Frances Tiafoe (16), el ruso Daniil Medvedev (7), el griego Stefanos Tsitsipas o el canadiense Felix Auger-Aliassime.

“Lo que ocurrió el año pasado es tan sólo una muestra de lo que es el deporte. Uno es capaz de ganar una serie de partidos y las cosas pueden pasar. Lo que parece imposible luego deja de serlo”, explicó este sábado en la rueda de prensa previa al arranque de la competición.

Es la segunda vez que el de Manacor defiende corona a orillas del río Yarra y en su primer intento tuvo que retirarse en su partido de cuartos de final ante el británico Andy Murray.

El primer cabeza de serie fue capaz de defender la corona hasta en diez ocasiones en Roland Garros pero nunca pudo revalidar una conquista en Flushing Meadows, Wimbledon o Melbourne Park.

Tendrá la oportunidad de conseguir algo inédito si es capaz de levantar el Norman Brooks Challenge Cup de nuevo para establecer el record de mayor intervalo de tiempo entre el primer título de Grand Slam y el último.

Superaría de esta forma la marca de la extenista estadounidense Serena Williams que cuenta con el periodo más longevo de 17 años y cinco meses entre su primera y última corona ‘major’.

Esta nueva edición del Abierto de Australia podría suponer una nueva entrega del duopolio que mantienen el español y el serbio, que han ganado quince de las últimas 18 competiciones Grand Slam.

El balcánico, que llega en mejor estado de forma que el español y con un cuadro no tan exigente, tendrá la oportunidad de igualar con 22 coronas a su rival histórico Nadal en lo que respecta a la carrera por convertirse en el tenista con mayor número de títulos ‘major’.

“Quiero ser el mejor jugador de todos los tiempos, no hay nada que ocultar al respecto”, sentenció rotundamente en la rueda de prensa previa al inicio del torneo.

