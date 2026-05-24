El Chelsea se cierra en banda con Joao Pedro

El FC Barcelona ya sabe que, si finalmente decide lanzarse a por João Pedro, la operación será todo menos sencilla. El periodista especializado en mercado Ben Jacobs ha confirmado que el interés blaugrana por el delantero brasileño es real y que, como os hemos venido contando en SPORT, incluso ya se han producido conversaciones exploratorias, pero también ha dejado clara la postura del Chelsea FC: el club londinense no está dispuesto a vender este verano bajo ningún concepto.

Según la información publicada por Jacobs, ni siquiera una oferta récord haría cambiar de opinión al Chelsea. En Stamford Bridge consideran a João Pedro una pieza estratégica de presente y futuro y no contemplan abrir la puerta a una salida apenas un año después de apostar fuerte por él. El atacante paulista ha firmado una primera temporada sobresaliente en Londres y ha dado un salto definitivo en su maduración futbolística.

A sus 24 años, João Pedro ha cerrado el curso con 20 goles y 9 asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más completos y cotizados del mercado europeo. En el Barça gusta especialmente su perfil: un delantero móvil, técnico, asociativo y con capacidad para jugar tanto dentro del área como lejos de ella. En el club consideran que encajaría perfectamente en el ecosistema ofensivo de Lamine Yamal y en la idea de juego de Hansi Flick.

Clave en el Chelsea del futuro

Tal y como ya explicó SPORT en los últimos días, Deco ha mantenido contactos con el entorno profesional del jugador para trasladarle el interés blaugrana y conocer su predisposición de cara a un posible aterrizaje en el Spotify Camp Nou.

La operación todavía se encuentra en una fase muy inicial y aunque en Inglaterra situaban su precio entre los 80 y los 100 millones de euros, la última actualización de Jacobs apunta a que la decisión del Chelsea de no querer negociar la salida del jugador va más allá de criterios puramente económicos, por eso el club londinense filtra que no cambiará de opinión por muy alta que sea la cifra.

En el club inglés consideran que João Pedro está llamado a convertirse en uno de los referentes ofensivos del proyecto y no quieren debilitar una plantilla que afrontará una nueva etapa tras una temporada muy convulsa. El conjunto londinense viene de cerrar un curso marcado por los cambios constantes en el banquillo y la llegada de Xabi Alonso para liderar el nuevo proyecto deportivo.