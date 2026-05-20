El ‘conclave Neymar Jr.’ que dejó a João Pedro sin Mundial

Neymar Jr. disputará su cuarto Mundial no por el fútbol mostrado en el último año y medio en el Santos, ni por el peso de su currículo como un homenaje (es el caso de Cristiano Ronaldo en Portugal), sino por la intercesión de sus compañeros en la Seleção, capaces de influir en un técnico maleable como es Carlo Ancelotti, que tiene como principal virtud la gestión del vestuario y no sus planteamientos tácticos.

El vídeo de Neymar Jr. llorando cuando Carletto anunció su nombre es teatro del bueno. Las cartas estaban marcadas desde hacía una semana. Lo único que desconocía el ‘craque’ era el sacrificado, que le daría su plaza, lo que tampoco importó lo más mínimo a las ‘vacas sagradas’ de la Canarinha.

Neymar Jr. jugó el domingo con el Santos antes de ser convocado por Ancelotti / RAUL BARETTA

Ancelotti no contaba con Neymar Jr. No lo había convocado ni una sola vez escudándose en que su preparación física no era la adecuada. Las actuaciones del ‘10’ en un Santos en descomposición administrativa que va camino de ser vendido y convertirse en una sociedad anónima deportiva tampoco ayudaban en nada.

Presión de los pesos pesados por Ney

Y, en esas, los verdaderos ‘parças’ del astro le echaron una mano. No los Toiss, que lo acompañaban en su etapa en Barcelona y que siguen siendo empleados de su conglomerado empresarial. Quien salió al rescate fue la vieja guardia de la Canarinha, que Carletto sacó del baúl de los recuerdos para que le controle el vestuario y que está personificada en Danilo, Alex Sandro y Casemiro. El trío es una apuesta del técnico italiano, contestada por la ‘torcida’.

Con la ‘dupla’ de laterales ahora del Flamengo, que podrían jubilarse en este mismo año, Neymar ganó la Libertadores de 2011 en el Santos. Los dos también estaban en el Sudamericano Sub-20, en enero de ese 2011, que venció Brasil y donde jugaba Casemiro, que empezaba en el Sao Paulo.

Quince años después, este trío, que contaba con el apoyo de otros pesos pesados como el propio Raphinha o Marquinhos, con quien Ney reforzó la amistad en su etapa en el PSG, fueron a hablar con Ancelotti. Le pidieron explícitamente la convocatoria del ‘10’ y le aseguraron que lo mantendrían bajo control.

Ancelotti, en titulares: "Neymar tiene el mismo papel que los demás: aportar" / X

Hubo incluso un cónclave telemático, donde también estuvo el director de selecciones Rodrigo Caetano. Allí, Ancelotti dio el ‘ok’.

El asunto Ney estaba zanjado para alegría del grupo, que no de Vinícius Jr., ofuscado mediáticamente y obligado a devolver el ‘10’ a Neymar.

Neymar, mermado por su físico

A partir de aquí, parecía lógico que Ney ocupara la plaza del lesionado Estevão, que ni tan siquiera entró en la prelista de 55. Lo que ocurre es que el físico del santista no da para dar grandes arrancadas como hacía en Barcelona o en París. Por eso, “jugará centralizado”, como dijo el lunes su seleccionador. Será un falso ‘9’.

João Pedro ha hecho una gran temporada en el Chelsea / DPA vía Europa Press

Y quien acabó convirtiéndose en el daño colateral inesperado es João Pedro, que ha marcado 20 goles en su primer año en el Chelsea y está en la agenda del Barça para ocupar el lugar dejado por Lewandowski. El delantero ‘blue’ pagó el pato, lo que ha generado mucha indignación entre algunos sectores de la prensa brasileña.

Carletto se ha decidido por llevar como ‘9’ a un tanque, Igor Thiago, que será un recurso a la desesperada para cuando las cosas vayan mal dadas... y a Endrick, a quien ninguneó en su último año en el Real Madrid y solo lo puso de titular en la Copa del Rey... menos el día de la final en La Cartuja, que el Barça ganó con aquel gol de Jules Koundé.