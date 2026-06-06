Raphinha - Hamza Abdelkarim, un duelo premundialista con sabor blaugrana

Presente y futuro del Barça cruzan sus caminos hoy en Estados Unidos en un amistoso clave de preparación para el Mundial 2026. El Brasil-Egipto, a medianoche en horario peninsular español, en Cleveland (Estados Unidos), puede resumirse, desde la óptica culer, en un cara a cara entre Raphinha y el emergente Hamza Abdelkarim.

El gaucho es un peso pesado en el Barça de Hansi Flick y, también, en la Seleção de Carlo Ancelotti, donde tiene la misión de marcar las diferencias ofensivas junto al madridista Vinícius Júnior.

A sus 29 años, y en su segunda Copa del Mundo (salió de Qatar 2022 por la puerta de atrás y tardó nueve meses en ser nuevamente convocado), Raphinha intentará tener en tierras estadounidenses la continuidad que no ha podido gozar en este curso, castigado por un sinfín de problemas musculares.

Raphinha, una de las piezas claves de Brasil en el Mundial / CBF

Ancelotti anunció en la rueda de prensa previa que Raphinha tendrá muchos más minutos que el resto de los titulares. "Viene de una lesión y necesita jugar", argumentó.

El polivalente atacante se rompió, precisamente con Brasil y en Estados Unidos, en la fecha FIFA de marzo en un intrascendente amistoso contra Francia. Se lastimó el bíceps femoral de la pierna derecha. Estuvo cinco semanas en el dique seco y tuvo que ver desde la barrera las eliminaciones ante el Atleti en las semifinales de la Copa del Rey y en cuartos de final de la Champions League.

Ahora, está centrado en cuerpo y alma en intentar ganar el 'Hexa' en una lucha contrarreloj, tanto para recuperar su punto de forma, que le permita desplegar su exuberante juego de potencia máxima, como para ayudar a conjuntar una Canarinha que llegará al Mundial corta de preparación y sin automatismos. Carlo Ancelotti solo aterrizó un año atrás y este será solo su decimotercer encuentro al frente de Brasil.

Un '9' en el que creen en Barcelona y Egipto

Si Raphinha está en el cénit de su carrera, Hamza Abdelkarim se está asomando al fútbol profesional. El '9' egipcio fue fichado esta temporada, captado por el departamento de scouting culer que comanda el portugués João Amaral, tras sus buenas actuaciones en el Mundial Sub-17. En Qatar se confirmó todo aquello que los informes que manejaba el club apuntaban.

Ha jugado en el Juvenil A. Va cogiendo el solfeo culer. Y, a sus 18 años, tiene un gran porvenir. Su evolución no pasó desapercibida en su país. Y el seleccionador Hossam Hassan, con la legitimidad que le da ser el máximo artillero de la historia de los Faraones por delante de Mohamed Salah, apostó por él para alegría de toda la hinchada local.

El Barça ejecutará la opción de compra de tres millones de euros pactada con su club de origen, el Al-Ahly. La única duda es si lo hará antes o después del 30 de junio.

Debutó como internacional absoluto el miércoles 28 de mayo, cuando jugó los últimos cuatro minutos del amistoso ante Rusia, que su selección venció (1-0) en el Cairo Internacional Stadium.

En Egipto hay presión para que lo introduzcan en el once titular formando tridente ofensivo con Salah y el citizen Omar Marmoush, que son las dos grandes estrellas de la selección.

En principio, Hossam Hassan optará por la prudencia y Hamza Abdelkarim afrontará tanto el amistoso de hoy como el Mundial empezando desde el banquillo.

El blaugrana ha sido apadrinado por Mohamed Salah y ambos son compañeros de habitación. La hasta ahora estrella del Liverpool está guiando los primeros pasos del blaugrana en su selección. Hay una confianza muy grande no solo del estandarte de los Faraones, sino de todo el fútbol egipcio, en que el joven delantero puede acabar siendo un futbolista de referencia.

Las posibles alineaciones del Brasil-Egipto

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Jr.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Karim Hafez, Mohamed Hany; Marwan Attia, Eman Ashour, Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah; Zizo y Omar Marmoush.

Árbitro: Adonai Escobedo (México).

Estadio: Huntington Park Field, en Cleveland (Estados Unidos).

Horario: A las 00.00 horas (horario peninsular español).