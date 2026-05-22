El dilema del Barça con Hamza Abdelkarim: ¿Ahora o después del Mundial?

La noticia de que Hamza Abdelkarim estará en el Mundial con Egipto (el seleccionador Hossam Hassan tendrá que hacer un último descarte, pero no está previsto que sea el azulgrana) ha causado expectación en el FC Barcelona. Desde el club se sigue con interés la evolución del delantero, que a sus 18 años compartirá cartel con futbolistas de la talla de Mohamed Salah y de Omar Marmoush. La intención es la de ejecutar la opción de compra establecida en 3 millones de euros (los medios egipcios insisten en sus informaciones que la cifra es de 1,5 'kilos'), pero se busca el momento más oportuno. No cabe duda de que la disputa del Mundial puede revalorizar al joven delantero y abrir nuevos escenarios.

Mientras en Egipto están todos muy ilusionados por la presencia del joven futbolista, en el Barça hacen números y esperan el mejor momento. La inclusión por fin en la regla del 1:1 que se espera muy próxima puede ser determinante para dar el paso definitivo. El club azulgrana no tiene prisa porque cuenta con el documento donde la opción de compra queda bien establecida, pero también es consciente de que no se puede distraer.

Si Hamza tiene minutos en el Mundial y le salen bien las cosas, su revalorización está asegurada. Solo por llegar al Barça, ha pasado de estar valorado en Transfermakt por 100.000 euros al millón actual. Todavía es una cifra muy inicial y que a buen seguro irá aumentando. Y el Barça lo sabe. Adelantarse a otros clubes importantes que le seguían la pista puede tener todavía mayor premio si cumple con las expectativas en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Hamza Abdelkarim, con Egipto / AL-AHLY

De la Copa de Campeones al Mundial

Hamza está actualmente concentrado con el Juvenil A del Barça en la disputa de la Copa de Campeones y cuando termine su participación en el torneo partirá hacia la concentración de la selección egipcia para preparar el amistoso contra Rusia del próximo jueves en El Cairo. Un gol del egipcio adelantó al Barça en la semifinal contra la UD Las Palmas y este domingo (11.00 horas) habrá clásico contra el Real Madrid en la gran final.

Sus familiares han recibido la convocatoria con suma alegría e incluso en el medio WinWin han hablado con el padre del futbolista, Mohamed Abdel Karim que expresó "agradecimiento por la inclusión de Hamza, estamos sumamente contentos con este paso en su carrera". Para concluir: "Les pido a todos los egipcios que recen por su éxito en esta importante etapa".

El mismo medio se pudo en contacto con Jordi Roura, de quien destacan que es el descubridor de Lamine Yamal, para conocer sus impresiones sobre Hamza. A juicio del extécnico azulgrana, el egipcio "es el tipo de jugador que a veces resulta difícil de encontrar en La Masia". Este aspecto diferencial que no se suele 'fabricar en casa' sería uno de los puntos fuertes para decantarse por la compra en propiedad del futbolista.

Eso sí, Roura quiso advertir en el medio egipcio que su desarrollo en el Barça pasará por entender un tipo de juego al que antes no estaba acostumbrado. "Tiene que adaptarse a estas nuevas circunstancias y al estilo de juego, captar los conceptos tácticos, ser rápido mentalmente y comprender el juego con mayor profundidad. Esta es el área en la que tiene mayor margen de mejora”, explicó.