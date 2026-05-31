Mohamed Salah apadrina a Hamza Abdelkarim: consejos, apoyo y compañeros de habitación en la concentración de Egipto durante el Mundial

Hamza Abdelkarim es un futbolista llamado a hacer grandes cosas en el mundo del fútbol que en los últimos meses no ha dejado de crecer. A sus 18 años, vive una etapa de ensueño, primero con su fichaje por el FC Barcelona y ahora, con la convocatoria definitiva para disputar el Mundial 2026 con Egipto. Ha pasado directamente de jugar con la selección sub-17 a ser citado con la absoluta de los 'faraones'. Y seguro que no se va a quedar ahí, pues en su país ha generado un auténtico 'boom' y ya hay quien lo reclama para completar un tridente de ensueño con Omar Marmoush y Mohamed Salah. Precisamente, este último, el delantero del Liverpool, se ha tomado muy en serio la proyección de Hamza Abdelkarim y lo está 'apadrinando' durante estos primeros días de concentración de la selección egipcia de cara al Mundial.

Según informaciones procedentes de periodistas que cubren el día a día de la selección egipcia, ha sido el propio Mohammed Salah quien ha pedido al staff técnico, comandado por Hossam Hassan, que fuera Hamza Abdelkarim su compañero de habitación durante el reparto para estar muy cerca de la promesa azulgrana y guiar sus primeros pasos por el combinado egipcio.

Confianza absoluta en Hamza

Y es que apuntan estos medios que Salah considera que Hamza "cuenta con un gran talento y capacidad para labrarse una exitosa carrera si continúa trabajando y evolucionando con la misma seriedad".

Hamza, en su debut con Egipto / X

Es por este motivo que Salah se ha comprometido a estar permanentemente al lado del futbolista azulgrana, para quien todo prácticamente le viene de nuevo por su juventud, para darle consejos que a buen seguro le serán muy beneficiosos y apoyarlo en todo momento. Que todo un top Mundial como el delantero del Liverpool se esté preocupando por la carrera de Hamza Abdelkarim es muy sintomático de la dimensión del futbolista que fichó el FC Barcelona anticipándose a otros clubes poderosos que le pretendían.

Hamza Abdelkarim arrancó en el Barça con la misma humildad que también está demostrando en la selección de los faraones. Como azulgrana, de momento solo ha jugado con el Juvenil A, aunque ya incluso se ha hablado de hacer la pretemporada con el primer equipo y se le preguntó a Hansi Flick en rueda de prensa. "Tenemos que esperar. Estamos planeando la pretemporada y tengo ganas de ver caras nuevas", fue la respuesta del técnico alemán del FC Barcelona que abrió la puerta al delantero egipcio si hace un buen Mundial.

Hamza Abdelkarim, a su llegada a Ohio con la selección egipcia / @EFA

Oportunidades parece que no le faltarán, y es que la incidencia y el peso específico de Mohamed Salah en la selección norteafricana es inmensa. Una extensa y premiada carrera contemplan al considerado unánimemente el futbolista egipcio más importante de la historia. Para Hamza, es todo un regalo que 'El Faraón' le haya 'apadrinado'.