El motivo por qué Ancelotti dará más protagonismo a Raphinha

Las lesiones castigaron a Raphinha a lo largo de esta temporada. Un viacrucis que mermó su aportación al equipo de Hansi Flick, principalmente, en la recta final del curso, con funestas consecuencias para el Barça en los torneos coperos.

El brasileño se lesionó en la fecha FIFA de marzo jugando un amistoso intrascendente con la Canarinha ante la Francia de Mbappé en Boston. Sufrió una ruptura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Estuvo cinco semanas en el dique seco y se perdió la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y la eliminatoria contra el Atleti en los cuartos de final de la Champions. El Barça, que quedó eliminado en los dos frentes, echó muchísimo de menos su aportación.

El club se ha curado en salud y ha fichado a Anthony Gordon para reforzar la posición de extremo izquierdo y evitar así que el ataque se debilite en caso de posibles eventualidades. El próximo paso es fichar un '9'.

Raphinha aún arrastra las consecuencias de este último percance. No ha recuperado su mejor versión, aquella tan explosiva. Esto, al menos, es lo que dejó entrever este viernes Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa del amistoso Brasil-Egipto que se jugará en Cleveland la madrugada del sábado al domingo (a medianoche, en horario peninsular español).

Raphinha de Brasil controla el balón este domingo, en un partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, / EFE/ Antonio Lacerda

"Hay jugadores que necesitan jugar un poco más porque salen de una lesión, como Raphinha. Le voy a dar más minutos", aseguró el italiano, que confirmó que rodará mucho a su equipo y que utilizará los once cambios pactados, como ya hizo el domingo en la goleada 6-2 contra Panamá en Maracaná.

El blaugrana es una 'vaca sagrada' en la Seleção. Junto a Vinícius Jr., son los dos futbolistas que tienen la responsabilidad de marcar las diferencias ofensivas. Este sábado tendrán como compañero de ataque a Igor Thiago, un '9' de área que esta temporada ha firmado 25 goles con el Brentford, y a Lucas Paquetá, que también reforzará el medio del campo abierto por la derecha.

"Quiero aprovechar el último test que tendremos antes del Mundial para ver otra opción de equipo. Es la última oportunidad de hacerlo y la aprovecharé, pero el sistema de los cuatro delanteros está muy consolidado", indicó Carletto.

"El sistema no va a cambiar aunque jueguen futbolistas con características diferentes. Tenemos un grupo con mucha riqueza táctica y recursos y lo quiero explotar al máximo. Cuando no tengamos el balón, seguiremos defendiéndonos con un 4-4-2", puntualizó.

Ancelotti está trabajando a fondo la mentalidad de sus futbolistas, a los que quiere imprimir un sello ganador. Insiste en que Brasil tiene opciones reales de lograr el 'Hexa'. "No veo a ningún equipo favorito para llevarse el Mundial. Hay muchos que pueden competir para ganarlo y todos tienen debilidades. Ganará quien pueda esconder mejor estas debilidades", apuntó.

"Estamos trabajando en un ambiente motivado y limpio y esto es muy importante. Nuestros jugadores son serios y profesionales. La CBF ha hecho un gran esfuerzo de logística para preparar esta Copa del Mundo. El centro de entrenamiento es perfecto, estamos agradecidos a Red Bull y el hotel es solo para nosotros. Esperemos retribuir todo esto", expuso.

Ante Egipto, presentará una formación con: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius Jr., Raphinha e Igor Thiago.

Un examen decisivo para Neymar Jr.

El único internacional brasileño que está de baja es Neymar Jr. No ha viajado a Cleveland con el resto del equipo y permanecerá en Nueva Jersey para seguir con el plan de recuperación de una ruptura muscular en los gemelos de la pierna derecha.

Neymar Jr. entrenándose en el gimnasio para recuperarse de su lesión / CBF

Ancelotti informó de que el crack se someterá a una resonancia el lunes. "Si sale bien, se incorporará con el equipo la próxima semana", dijo.

Al margen del resultado de esta nueva prueba, no existe ninguna posibilidad de que el cuerpo técnico de la Seleção acabe desconvocando al '10'.

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En principio, Brasil sigue trabajando para que Ney esté a disposición para el segundo encuentro del Mundial: el partido ante Haití, programado para la madrugada del viernes 19 al sábado 20, en Filadelfia. Esta cita llegará un mes y un día después de que el crack se rompiera jugando con el Santos contra el Coritiba en partido del Brasileirão 2026.