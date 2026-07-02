Malas noticias para Raphinha

Raphinha tendrá que esperar. No llega para el decisivo Brasil-Noruega, de octavos de final, que se disputa el domingo a las 22.00 horas (horario peninsular español) en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Quien ha avanzado la noticia es el portal GE, del Grupo Globo. El delantero del Barça empezó el martes la etapa de transición, que incluye ejercitarse sobre el césped, primero con zapatillas deportivas y luego con las botas de fútbol. Es el proceso que antecede al alta médica. Sin embargo, Rapha aún no ha logrado completar ningún entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Se ejercita al margen con los recuperadores de la Seleção, como también hizo este jueves su sustituto en el extremo derecho, Rayan, aunque la presencia del delantero del Bournemouth, titular en los dos últimos encuentros, no peligra.

Raphinha ya se ejercita sobre el césped / CBF

Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico habían puesto como fecha tope la sesión de este jueves para probar si el blaugrana estaba apto o no para enfrentarse a Haaland y compañía. La evolución del propio futbolista ha acabado dictando sentencia.

La Seleção, además, no quería precipitar a Raphinha para evitar una recaída que lo apartara definitivamente del resto del Mundial. De momento, Carletto tiene la baja de Lucas Paquetá, que también se lesionó en la parte posterior de la pierna (en este caso, la izquierda) y ha dicho adiós a la competición, aunque sigue concentrado con el resto de la expedición canarinha.

El barcelonista, pues, tendrá que tener paciencia. Su regreso queda supeditado a la disputa de unos hipotéticos cuartos de final, programados para el sábado 11 de julio, en Miami, ante el vencedor de la eliminatoria México-Inglaterra.

Entonces se cumplirán 20 días exactos desde que el atacante gaucho sufrió una rotura muscular de grado 1 en su maltrecho bíceps femoral del muslo derecho. Es una nueva recaída. Ya en marzo, nuevamente jugando con Brasil, se rompió el mismo músculo, lo que le apartó durante cinco semanas e impidió que disputara la recta final de temporada con el Barcelona.

Sin Raphinha, Rayan se ha consolidado en el extremo derecho / Rafael Ribeiro/CBF

Sin Raphinha, Ancelotti seguirá apostando por la misma formación ofensiva que ya exhibió en el último partido de la primera fase y en la agónica victoria contra Japón (2-1), con un gol agónico de Gabriel Martinelli en el minuto 96.

Rayan jugará por la derecha, Vinícius por la izquierda y Matheus Cunha hará la función de falso ‘9’, incorporándose por el centro desde la segunda línea. En el centro del campo, todo apunta a que el reemplazo de Paquetá será el botafoguense Danilo Santos, por lo que Neymar Jr., Endrick y Martinelli, héroe del triunfo ante los nipones, tendrán que esperar su oportunidad en la segunda parte.