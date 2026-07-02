El 'antiHaaland' de Ancelotti

Frenar a Erling Haaland es la gran obsesión de Brasil de cara al encuentro de octavos de final contra Noruega (domingo, a las 22 h, horario peninsular español, en Nueva York).

El delantero del Manchester City está protagonizando un Mundial espléndido. Suma cinco goles, uno menos que Leo Messi y Kylian Mbappé, lo que tiene un mérito tremendo teniendo en cuenta que los vikingos en cuanto a calidad distan mucho de dos de las superpotencias del Mundial, favoritísimas al título y a repetir la final de Catar 2022, sin olvidar a la España de Lamine Yamal.

Carlo Ancelotti tiene, a su disposición, un arma para intentar neutralizar a Haaland: Gabriel Magalhães. En las últimas temporadas el central zurdo del Arsenal y el '9' del City han protagonizado partidos épicos, con provocaciones por ambas partes, juego subterráneo, acciones al límite y rivalidad a flor de piel. La 'dupla' ha personalizado la rivalidad existente entre los equipos de Pep Guardiola y su discípulo Mikel Arteta.

Ha habido de todo. En marzo de 2024, Pep Guardiola tuvo que separar a ambos después de un City-Arsenal en el Etihad. La sangre no llegó al río por poco y ambos sellaron las paces saludándose deportivamente. Allí nació una rivalidad que se ha extendido durante los últimos cursos.

La siguiente vez que se vieron las caras dejó una imagen icónica para la historia. En septiembre de 2024, Haaland celebró el gol del empate que su equipo marcó en el añadido y con el que evitó un tropiezo mayor en casa (2-2) arrojando la pelota contra el brasileño. No fue un gesto fortuito, sino deliberado. El 'vikingo' recogió el balón del fondo de la portería y, con las manos, lo lanzó a la cabeza de Magalhães, que, en aquel momento, estaba de espaldas y con la cabeza cubierta por su propia camiseta, lamentándose del tanto sufrido.

"En aquel momento no me di cuenta de lo que ocurrió, simplemente sentí que la pelota me tocaba. Fue después, viendo las imágenes, cuando lo descubrí. Y, claro, me lo apunté", ha explicado en varias ocasiones el central zurdo, que es un fanático aficionado del Corinthians.

Saltan chispas cada vez que Magalhães y Haaland se encuentran en un terreno de juego / PETER POWELL

Choque de trenes

En el siguiente enfrentamiento, en febrero de 2025, llegó el momento de la venganza para el paulista. Fue en el Emirates Stadium. Los de Arteta golearon a los de Pep (5-1) y Magalhães se pasó todo el encuentro provocando a su pareja de baile. Celebró dos de los goles gunners gritando en la cara del noruego. "Lo hice porque me había lanzado la pelota a la cabeza. Quise devolvérsela, igual que él se burló de mí", ha explicado el brasileño.

La rivalidad se extendió hasta el día de hoy en los siguientes choques, con ambos rasgándose la camiseta, marcajes por parte del brasileño de muchísimo contacto y un Haaland sacando todo su poderío físico para superar un marcaje individualizado propio de otras épocas.

"Siempre es un reto jugar contra él", asegura Haaland. Mientras, el brasileño reconoce que el noruego "es el adversario más difícil de parar contra quien he jugado en Inglaterra". "Creo —prosigue el brasileño— que, al final, los dos nos divertimos cuando jugamos uno contra el otro".

Haaland anotó el gol de la victoria ante Costa de Marfil / Herrelandslaget

Ahora, el choque de trenes será un Brasil-Noruega, en el que los canarinhos intentarán romper su gafe histórico con los nórdicos, a quienes nunca han derrotado en sus cuatro enfrentamientos previos, uno de ellos en el Mundial de Francia 98, que acabó con victoria noruega.

Carletto tiene un enigma para resolver

Ancelotti tiene claro cuál va a ser su sistema defensivo para neutralizar a Haaland, en el que el contestado Casemiro también jugará un papel importante. La principal duda del italiano es definir quién sustituirá en el interior izquierdo a Lucas Paquetá, que, en el sufrido triunfo contra Japón (2-1), sufrió una ruptura fibrilar en la parte posterior de la pierna izquierda y ha dicho adiós al Mundial. Lo más lógico es que su lugar lo ocupe el botafoguense Danilo Santos.

Raphinha, por su parte, sabrá este jueves, en el test al que le someterán, si llegará o no para el duelo contra los noruegos o tendrá que aplazar su regreso a un hipotético cruce de cuartos de final.