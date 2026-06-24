Lecciones mundialistas para Raphinha

No es el Mundial que Raphinha había soñado. Su futuro en el torneo pende de un hilo después de tener una recaída en su castigado bíceps femoral derecho, que ya lo dejó KO en la fecha FIFA de marzo (ojo, porque se ha roto dos veces con Brasil), lo que le hizo perder cinco semanas decisivas en las que el equipo de Flick fue eliminado de la Copa y la Champions a manos del Atleti. Si logra regresar, será en los octavos de final —aunque lo más factible son los cuartos—, siempre que los de Ancelotti aún sigan a flote.

Cuando baje el telón mundialista y regrese a la esfera blaugrana, el propio jugador, los servicios médicos, los recuperadores y la nueva estructura de preparación física del Barça tendrán que tomar cartas en el asunto para que no se repita el viacrucis de este curso, en el que el brasileño habrá estado más de cuatro meses de baja por su retahíla de lesiones musculares. El club, de momento, se ha curado en salud incorporando a Anthony Gordon.

Ancelotti consola a Raphinha / EFE

La lesión que se produjo contra Haití es la gota que colma el vaso de un Mundial muy convulso y para el olvido, donde Raphinha ha sufrido una presión mediática, y en las redes sociales, marcada por una animosidad injustificable. En Barcelona, acalló a los críticos gracias al dibujo táctico de Hansi Flick (mucho más determinante de lo que fue Bielsa para él en el Leeds), que le generó el ecosistema ideal para que explotara. Empoderado, es capitán, líder del vestuario y respetado por todo el barcelonismo.

En Brasil, la historia es otra. Jugar un Mundial siendo el número 2, porque por mucho que le pese al barcelonismo el líder es Vinícius, implica estar en el ojo de un huracán de categoría 5, que genera una presión asfixiante insuflada por un país de dimensiones continentales. Hay que prepararse para ello con anticipación y la realidad es que Raphinha se presentó en Estados Unidos desnudo.

Los grandes agentes lo quieren

Es el único internacional canarinho que no tiene representante. Desde que está en el Barça, han intentado ficharlo las mayores agencias del planeta. Pini Zahavi, Giuliano Bertolucci, Roc Nation y Jorge Mendes se sentaron para negociar con él y no cerró con ninguna de ellas. Quizás se pueda interpretar como una forma de fidelidad al Barça, porque su prioridad ha sido siempre permanecer cuantos más años mejor en Catalunya.

Estar adscrito a una gran agencia no solo significa tener mejores herramientas negociadoras ante el club y los patrocinadores, sino también contar con protección en todos los sentidos, incluso mediática, porque funciona como un primer cortafuegos cuando hay una oleada de críticas o es necesario gestionar una crisis.

Raphinha en el momento en que finalizó el encuentro entre Brasil y Marruecos / EFE

Raphinha no tiene ninguna capacidad de influencia entre bastidores y en la prensa brasileña para crear un escenario informativo favorable. Es un caso único, porque todos sus compañeros cuentan con algún profesional que habla por ellos, lo que se agrava teniendo en cuenta el peso de las redes sociales en la actualidad.

Mientras su pareja, la influencer Natalia, va ganando popularidad y se ha situado en primera línea mediática con su aparición en un programa de la Rede Globo junto a otras parejas de futbolistas, la imagen del delantero se ha deteriorado ante la opinión pública brasileña. Y, ante el vacío existente, ha habido barra libre para el escarnio, el linchamiento, la calumnia y el desafuero.