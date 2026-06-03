Anthony Gordon, competencia directa para Raphinha

El Barça ha dado un golpe encima de la mesa con la incorporación de Anthony Gordon, un fichajazo de Deco que ha desarbolado al Bayern Múnich y su arrogancia. Los 70 millones de euros desembolsados por el delantero del Newcastle en pleno mes de mayo son un mensaje al mercado de que el club va recuperando músculo financiero. Se acabó la época de las vacas flacas.

No será la última gran operación. El Barça va a por un ‘9’ de primer nivel: con Julián Álvarez en la pole position, a pesar del inmovilismo del Atleti, y João Pedro al acecho en una corta lista de objetivos.

Rafa Yuste, Anthony Gordon y Joan Laporta / FCB

Jugará de '9' ocasionalmente

La llegada de un delantero centro que ocupará el espacio dejado por Robert Lewandowski indica que Anthony Gordon no ha sido fichado para actuar en el eje del ataque, donde ha disputado minutos de calidad con las Urracas. Cuando lo haga allí, será un recurso. El internacional inglés viene para ser extremo izquierdo.

Uno de los diagnósticos de Hansi Flick y Deco, que van siempre cogidos de la mano, es que el Barça pagó carísima la ausencia de Raphinha en la recta final, donde no estuvo en las dos eliminatorias contra el Atleti: en las semifinales de la Copa del Rey y en los cuartos de final de la Champions.

Marcus Rashford ha firmado unos registros portentosos (14 goles y 14 asistencias), pero su incidencia en el juego no puede compararse a la de Raphinha cuando no ha estado lesionado. Su futuro es ahora incierto.

Raphinha, de lesión en lesión

El delantero brasileño ha vivido un viacrucis de percances que, en su cómputo global, lo han dejado 112 días (o sea, casi cuatro meses) de baja y que han impedido que mantenga la regularidad.

En septiembre, Raphinha sufrió en Oviedo una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo estimado de baja fue de tres semanas; sin embargo, al final fueron dos meses tras padecer dos recaídas. Regresó después de la fecha FIFA de noviembre, en la reinauguración del Spotify Camp Nou contra el Ath. Bilbao.

Raphinha y Hansi Flick / EFE

Flick reconoció que se habían cometido “errores” en el proceso. “No estoy enfadado con los servicios médicos; creo que tenemos un staff fantástico y tienen mucho conocimiento”, expuso.

En febrero, Rapha padeció una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha. Estuvo dos semanas en el dique seco y se perdió el 4-0 en el Metropolitano de la Copa del Rey.

Lo peor estaba por llegar en una situación del todo evitable. Se rompió en la fecha FIFA de marzo en una pachanga entre Brasil y Francia en Boston. Tuvo una lesión en el bíceps femoral de la maltrecha pierna derecha. Se cumplieron las previsiones de cinco semanas de baja.

Raphinha jugando con la selección brasileña / EFE

Esta retahíla se plasmó en que Raphinha jugó 22 partidos menos (33 frente a 57) que la temporada anterior, en la que tuvo un rendimiento de Balón de Oro. Acabó teniendo menos de la mitad de minutos de juego: 2.194, frente a 4.661.

Gordon, con 25 años, aterriza para comerse el mundo. El Barça dobla una posición con futbolistas de un mismo perfil: explosivos, agresivos, polivalentes, con la virtud de atacar el espacio y con gol. Es sabia nueva, teniendo en cuenta que Raphinha cumple los 30 en diciembre.

Se alimentará la competencia interna, se aumentará el poder ofensivo y de intimidación de un Barça de vértigo. La plantilla mejora. Flick tiene las espaldas cubiertas ante posibles eventualidades como las ocurridas esta temporada y que han afectado directamente a la posibilidad de ganar aún más títulos.