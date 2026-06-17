Animadversión contra Raphinha

Raphinha no conecta con el público brasileño, que sigue todos los Mundiales con un nivel de movilización (hasta se reduce la jornada laboral si coincide con los partidos de la Seleção) y fanatismo que cuesta entender al otro lado del Atlántico.

El gaucho juega sin red cada vez que se enfunda la ‘amarelinha’. Él mismo lo reconoció en una rueda de prensa en Nueva Jersey, en la previa del debut mundialista ante Marruecos. “Para ser sincero, siento que el cariño de la afición brasileña hacia mí es realmente diferente al de la gente de fuera”, reconoció. Lo atribuyó, en parte, al hecho de no haber jugado profesionalmente en su país. “Es natural, porque salí muy joven de Brasil y no conseguí crear una conexión”. Hasta aquí todo normal.

Raphinha en el momento en que finalizó el encuentro entre Brasil y Marruecos / EFE

Esta no es una situación nueva para un internacional culé. Al mismísimo Leo Messi, siendo ya el mejor del mundo, lo masacraba la prensa y la hinchada argentina, donde nadie lo defendía ni siquiera los de Newell’s, cuando no lograba levantar un título con la Albiceleste, algo que no ocurrió hasta la Copa América de 2021.

El mantra de no ser capaz de replicar en la selección el rendimiento en el club (cuando son dos mundos distintos y no siempre complementarios) es recurrente si los resultados no llegan. En Buenos Aires querían al ‘Leo del Barça’ y, ahora, en São Paulo desean disfrutar del ‘Vinícius del Madrid’ o el ‘Raphinha del Barça’.

Romário le perjudicó

Con el extremo gaucho hay una dificultad añadida: no cae bien a sus compatriotas. Le acusan de ser un ‘marrento’ (arrogante) en sus apariciones públicas, de decir cosas que después no consigue trasladar al terreno de juego. Y aquí quien le jugó una mala pasada, cuyas consecuencias aún paga, es Romário.

En marzo de 2025, el ‘Baixinho’ quiso hacer una gracieta en una entrevista con Raphinha para su canal de YouTube. A las puertas de jugar en Buenos Aires contra la Scaloneta, le preguntó si a los argentinos se les tenía que dar “porrada” (unas hostias, para entendernos). Raphinha dijo que sí, lo que fue combustible para Los Hermanos, que ya lo esperaban.

En una noche para el olvido, Brasil perdió 4-1, lo que derivó en el cese de Dorival Júnior como seleccionador y situó a Raphinha en el centro de la diana. No respondió a las provocaciones y su imagen quedó muy dañada ante los suyos.

Raphinha, en el debut de Brasil en el Mundial contra Marruecos / Agencias

La llegada de Carlo Ancelotti anestesió todos los conatos de polémica, incluso el culebrón de Neymar Jr., hasta que llegó la hora de la verdad. El estreno mundialista de la Canarinha fue un fiasco: 1-1 ante Marruecos, que apabulló a Brasil con su ‘jogo bonito’ en un primer tiempo denigrante para los brasileños.

Y acabó la paz. Empezó un tiroteo mediático y en redes sociales que, de forma resumida, pide que Endrick pase de tercer delantero a titular contra Haití y que Raphinha sea apartado del once titular.

El caldo de cultivo que ya existía alrededor del blaugrana antes del partido ha derivado en un linchamiento con un grado de virulencia injustificable, que incluso ha alcanzado a su mujer, Natalia, actualmente en primera línea mediática por participar en una serie junto a otras esposas de jugadores de la Seleção en TV Globo.

La influencer ha tenido varios rifirrafes de alto voltaje en redes sociales. La toxicidad impera en Brasil. Hay barra libre para los insultos, las vejaciones y las agresiones verbales. Una vergüenza.