Comunicado de Raphinha: "Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible"

Después de una temporada muy complicada con las lesiones en el FC Barcelona, Raphinha tampoco ha empezado con buen pie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El extremo blaugrana ha sido titular en los dos partidos de la selección brasileña en tierras americanas, frente a Marruecos (1-1) y Haití (3-0), pero el segundo de los encuentros lo tuvo que finalizar antes de tiempo, en el minuto 40, por problemas físicos.

Las pruebas médicas a las que se sometió Raphinha el pasado fin de semana determinaron que sufre "una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho" que le obligará a "seguir un protocolo de tratamiento intensivo con el objetivo de acelerar su recuperación y su regreso a la actividad en el menor tiempo posible", según informó la Confederação Brasileira de Futebol.

En los últimos días, en Brasil ha habido mucho 'ruido' alrededor del futbolista del Barça, no solo con su estado físico sino también con su futuro en el club blaugrana. "Está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al-Hilal; lo está pasando muy mal", declaró el exfutbolista Vampeta en el podcast 'Red Cast'. El entorno del atacante culé lo desmintió rápidamente.

Con todo este 'ruido' y la incertidumbre sobre su recuperación, Raphinha ha emitido un comunicado a través de Instagram para dejar claro que no abandonará la concentración de la 'canarinha' y que hará "todo lo que esté en mi mano para recuperarme y volver lo antes posible".

"Amo el fútbol, amo lo que hago y amo vestir la camiseta de la Selección Brasileña. Quien me conoce sabe cuánto me exijo y cuánto trabajo cada día para evolucionar. Y eso nunca va a cambiar", ha sentenciado.

El comunicado íntegro de Raphinha

"Elegí esta foto primero porque me recuerda dónde empezó todo. El niño que soñaba con vestir la camiseta de la Selección Brasileña sigue aquí. Con los mismos sueños, la misma gratitud y las mismas ganas de representar a nuestro país.

Amo el fútbol, amo lo que hago y amo vestir la camiseta de la Selección Brasileña. Quien me conoce sabe cuánto me exijo y cuánto trabajo cada día para evolucionar. Y eso nunca va a cambiar. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para recuperarme y volver lo antes posible.

Quiero estar al lado de mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dándolo todo para honrar esta camiseta y llevar alegría al aficionado brasileño. Sigo firme".