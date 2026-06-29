Las lágrimas de Vinicius al recordar a su abuela: "Hizo todo lo posible para que mi sueño se hiciera realidad"

Vinicius está completando un gran Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El extremo del Real Madrid está siendo el principal argumento ofensivo de la selección brasileña en tierras americanas: marcó cuatro goles y realizó una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos y este lunes será uno de los puntales de la 'canarinha' para intentar batir a Japón en dieciseisavos y sellar el pase para la siguiente ronda.

El futbolista de São Gonçalo concedió una entrevista en el programa 'Domingao com Huck' de 'TV Globo' en la previa del partido de esta tarde (19.00 horas CEST) y mostró su deseo de conseguir el sexto Mundial para su país. "Somos una generación que lucha mucho para volver a colocar a Brasil en lo más alto. La sexta estrella está tardando demasiado. Hemos aprendido mucho durante estos últimos años", declaró Vini.

"Estoy en mi mejor forma"

"Muchos jugadores participaron en la última Copa América. Ancelotti nos da libertad, tranquilidad y esperanza de volver a la cima. Contar con Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo y Marquinhos, que tienen mucha experiencia, nos da mucha libertad para que nosotros, los más jóvenes, tengamos espacio", añadió el atacante merengue, que no tiene ningún problema en asumir su liderazgo a pesar de tener "solo 25 años".

Sobre su estado de forma, Vinicius recordó que "antes del Mundial dije que estaba en mi mejor momento técnico, físico y psicológico". "Trabajé muy duro durante la temporada para estar al 100%. No tuve ninguna lesión, no me perdí ningún partido del Real Madrid para estar al 100%. Cuanto más trabajas, más suerte tienes", reivindicó.

El momento más destacado de la entrevista se produjo, sin embargo, cuando Vinicius trató temas más personales y privados. En concreto, cuando Luciano Huck le reprodujo un emotivo vídeo de su abuela mandándole un mensaje de ánimo. El extremo rompió a llorar al recordar todo lo que vivió con ella. "Es una persona muy especial. Mi padre siempre vivió lejos, así que crecí con mi madre, mis hermanos y mi abuela. Hicieron todo lo posible para que mi sueño se hiciera realidad. La casa era pequeña y dormí con ella muchísimas noches. No tengo palabras, marcó mi vida. Sé que llegará el momento en que las personas se marchen, por eso aprovecho cada instante con ella", apuntó entre lágrimas.

Entre otras cuestiones, Vini también valoró la lucha contra el racismo. "Estas conquistas fuera del campo son mucho más importantes que las que consigo dentro. Porque así ayudo a mucha más gente. Es verdad que la evolución es lenta, pero espero que siga avanzando para que la próxima generación no tenga que sufrir lo mismo. Tengo un hermano de siete años y deseo que nunca tenga que vivir el racismo. Quiero seguir inspirando a los jóvenes negros que no tienen la voz que yo tengo", sentenció.