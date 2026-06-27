Neymar Jr. eclipsa a Vinícius Jr.

La grada, que siempre es soberana, dictó sentencia. No hay debate posible: Neymar Jr. sigue siendo el futbolista más querido por la 'torcida'. Quedó patente en el Hard Rock Stadium, en Miami, tomado por los hinchas canarinhos, cuando el ex del Barça y del PSG regresó en el triunfo de la Seleção contra Escocia (0-3), con el que selló el liderato del grupo C.

Fue Ney quien se llevó las mayores ovaciones y, además, por partida doble. El primer gran estruendo llegó en el minuto 60, cuando Carlo Ancelotti, justo después de que Matheus Cunha hiciera el 0-3, que acabaría siendo el marcador definitivo, lo enviara a calentar en la banda. Y el segundo, cuando, por fin, quince minutos después, lo hizo entrar en lugar del propio Cunha. Se enfundaba la '10' casi mil días después, e igualaba a Pelé llevando este mítico dorsal en cuatro Mundiales seguidos.

La felicidad de Neymar Jr. por su regreso a la Seleção / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La presencia de Neymar Jr. en el Mundal polarizó a su país, como quedó claro en las numerosas encuestas que se realizaron en las semanas previas a la convocatoria definitiva de Ancelotti. A la hora de la verdad, sin embargo, sus compatriotas han aplaudido su presencia, conscientes de que esta versión de la Seleção, una de las que menos calidad y talento atesora en toda su historia, está huérfana de 'craques' de verdad.

Llama la atención que la 'torcida' abrace a Ney, regalándole muestras de cariño mucho más intensas que a Vinícius, cuando es este quien está liderando a la Canarinha y, con sus cuatro tantos, la ha llevado en volandas a los dieciseisavos de final, donde se medirá a Japón (el lunes, en Houston, a las 19.00 horas, horario peninsular español). No hay que olvidar que en la noche del regreso del '10', Vinicíus hizo un doblete.

La 'versión Real Madrid' de Vinícius, que tanto le reclamaba la opinión pública brasileña, no le ha servido para dar el sorpasso a Neymar Jr. Y eso que su país ha cerrado filas con el futbolista merengue tanto en las polémicas de las que ha sido víctima como en aquellas que él mismo ha generado con su controvertido comportamiento.

El propio Neymar Jr. ha elogiado y reconocido en público el papel del '7'. No hay celos entre ellos. "Está en un nivel increíble, es nuestro principal jugador ahora y nos está ayudando mucho a decidir partidos. Eso es lo importante", apuntó el delantero del Santos.

Neymar ya pide ser titular

De Vinícius Jr. ya se sabe lo que puede aportar. Ha entrado en una galería de elegidos al marcar en los tres primeros partidos de un Mundial, algo que solo habían logrado anteriormente Jairzinho (México 70), Romário (Estados Unidos 94) y Ronaldo y Rivaldo (Corea del Sur y Japón 2002). Además, ya se ha situado como el máximo goleador de la 'era Ancelotti', el técnico que ha montado la Seleção a imagen y semejanza de lo que hizo en el Real Madrid antes del desembarco de Kylian Mbappé.

Ancelotti da instrucciones a Neymar Jr. / X

Con Neymar Jr., en cambio, aún existe la duda de qué nivel de juego puede alcanzar. Aunque ya ha reclamado la titularidad, Ancelotti lo seguirá utilizando en los segundos tiempos, dándole paulatinamente minutos. Como físicamente no está para grandes arrancadas, Carletto lo ha situado con libertad de movimientos cerca de la portería.

La idea es que acabe jugando como un falso '9'. De momento, el exbarcelonista ya ha logrado superar a Endrick en las preferencias del seleccionador y el delantero del Madrid es la tercera opción para el eje del ataque.