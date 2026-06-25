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MUNDIAL 2026

Vinicius sí sabe ser bueno con Ancelotti

Entre el Real Madrid y la 'Seleçao' de Brasil, Vini Júnior ha marcado 90 goles en 198 partidos que le ha dirigido el técnico italiano

Vinícius: "Neymar es muy importante para nosotros"

Vinícius: "Neymar es muy importante para nosotros"

Vinícius: "Neymar es muy importante para nosotros" / Perform

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German Bona

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Vinicius Junior se ha sumado por méritos propios a la constelación de estrellas del Mundial 2026. El delantero ha marcado en los tres partidos disputados por la 'canarinha' en este Mundial, el primero que disputa. Cuatro dianas que le hacen estar al mismo nivel goleador que su compañero de equipo en el Real Madrid, Kylian Mbappé, y el 'cyborg' Erling Braut Haaland y a solo uno del Rey de Reyes, Leo Messi. Con Carlo Ancelotti, Vinicius ha encontrado la estabilidad y ha recuperado su mejor versión.

"Ancelotti ha montado el equipo para Vinicius" | Sport Mundial

"Ancelotti ha montado el equipo para Vinicius" | Sport Mundial

"Ancelotti ha montado el equipo para Vinicius" | Sport Mundial / SPORT

El dato lo dice todo. Entre Brasil y el Real Madrid, Vinicius ha jugado 198 partidos a las órdenes de Carlo Ancelotti y ha marcado ni más ni menos que 98 goles, lo que le otorga un promedio de 0,45 tantos por encuentro. Muy superior al pírrico 0,21 por ciento (7 goles en 33 partidos) con un Xabi Alonso que nunca le entendió. Con Álvaro Arbeloa cambiaron las cosas, pues Vini marcó 16 goles en 26 partidos y se erigió en lo poco salvable de un equipo a la deriva. Pero es con 'Carletto' con quien se dan la mano el 'feeling' y los resultados.

Carlo Ancelotti da instrucciones durante el Brasil-Escocia

Carlo Ancelotti da instrucciones durante el Brasil-Escocia / EFE

Dijo Carlo Ancelotti antes de arrancar el Mundial que esperaba sacar "la mejor versión de Vinicius". Confiaba en ello y a fe que lo está consiguiendo, dándole rienda suelta a toda su creatividad, liberándole de algunas misiones para no desgastarle atrás y acercando al de Sao Gonçalo al gol.

Primer Mundial por todo lo alto

En su primera participación en un Mundial, Vinicius Junior es la gran esperanza de la 'verdeamarela' para alzar su sexto Trofeo Jules Rimet y confirmarse como la selección más exitosa del planeta. Está difícil, incluso Brasil no parte entre las máximas favoritas a la conquista final, pues las dudas se ciernen sobre todo en el centro del campo. Pero con Vini en un estado de forma muy álgido, por ahora tranquilo y centrado en jugar al fútbol, pueden pasar muchas cosas. Y si Neymar se acaba sumando al carro, todavía más.

Vinicius se abraza a Neymar Junior en el Brasil-Escocia

Vinicius se abraza a Neymar Junior en el Brasil-Escocia / EFE

El carácter conciliador y experto de Carlo Ancelotti le van como anillo al dedo a Vinicius, aunque en su etapa en el Real Madrid tuvo el italiano serios problemas para contenerle. Pero siempre le defendió a ultranza, siempre se posicionó a su lado y Vinicius está sabiendo cómo recompensárselo.

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Marcó el único tanto de la 'canarinha' el empate del debut contra Marruecos, firmó un gol y una asistencia (a Matheus Cunha) en la goleada 3-0 a Haití y confirmó todas las expectativas con el doblete a Escocia. A sus 25 años y con una inmensa hambre de triunfos, Vinicius Junior ha llegado a esta cita mundialista para que se hable de él, y en lo positivo. Y como no podía ser de otra manera, bajo el manto de Ancelotti, su entrenador preferido.

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