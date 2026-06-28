Brasil - Japón: horario y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Brasil y Japón se dan cita en el NRG Stadium de Texas, Estados Unidos, este lunes 29 de junio para enfrentarse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La 'Canarinha' ha dejado muy buenas sensaciones en la primera fase de la Copa del Mundo, pero deberá lidiar con un auténtico hueso si quiere seguir avanzando en el cuadro final de la competición.

Liderada por un estelar Vinicius, que vio puerta ante Marruecos, ante Haiti y por partida doble ante Escocia, la selección brasileña consiguió superar la fase de grupos como primera clasificada. Esta condición debía asegurarle un primer emparejamiento, pero el caprichoso cuadro ha dictado que su camino se cruce con el de la siempre correosa Japón, segunda del grupo F después golear a Túnez y de empatar ante Países Bajos y Suecia.

La ganadora del partido deberá esperar para conocer a su rival en octavos, que saldrá de la eliminatoria entre Costa de Marfil y Noruega del próximo martes 30 de junio. Ninguno de los dos conjuntos se antoja como un adversario cómodo, aunque con Haaland, Odegaard, Sorloth y compañía los escandinavos parecen el cruce a evitar.

Erling Haaland, goleador ante Irak / EUP

¿A qué hora es el Brasil - Japón del Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará este lunes 29 de junio a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Brasil - Japón del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Brasil y Japón de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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