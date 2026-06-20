El calvario interminable de Raphinha

La imagen de Raphinha abandonando el terreno de juego entre gestos de preocupación durante el Brasil-Haití encendió todas las alarmas en el Barça. El brasileño tuvo que ser sustituido antes del descanso tras notar unas molestias musculares y, aunque todavía se espera el alcance definitivo de la lesión, el temor en el club es evidente: los problemas físicos vuelven a aparecer en una temporada marcada por las recaídas en los isquiotibiales.

No es la primera vez que el internacional brasileño sufre un contratiempo de este tipo. De hecho, durante el la temporada encadenó varios problemas musculares que condicionaron su presencia en el Barça en momentos clave.

Raphinha se marchó lesionado del Brasil - Haití / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La primera lesión importante llegó en septiembre de 2025, cuando sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho. Aquella dolencia le mantuvo casi dos meses fuera de los terrenos de juego y supuso el inicio de una serie de problemas en una zona especialmente delicada para el extremo. Su recuperación se alargó durante 58 días a causa de dos recaídas que el propio jugador asumió como errores suyos: “La responsabilidad de las dos recaídas”, dijo.

Sin embargo, la situación se agravó meses después. En marzo de 2026, durante un amistoso entre Brasil y Francia disputado en Estados Unidos, Raphinha volvió a lesionarse en el mismo muslo derecho. Las pruebas realizadas por la CBF confirmaron una nueva lesión muscular en los isquiotibiales y el jugador fue liberado de la concentración para regresar inmediatamente a Barcelona. El diagnóstico fue contundente: cinco semanas de baja.

Raphinha se lesionó ante Haití / X

Aquella lesión provocó mucho malestar en el club por el hecho de que el futbolista hubiera disputado un amistoso internacional tras los antecedentes en la misma zona muscular. Incluso Joan Laporta mostró públicamente su malestar con el calendario internacional y responsabilizó a la acumulación de partidos y compromisos con las selecciones de una lesión que llegó en el momento más delicado de la temporada para los de Hansi Flick.

El propio Carlo Ancelotti, seleccionador brasileño, explicó tras el encuentro ante Francia que el jugador ya había terminado la primera parte con molestias musculares y que por ese motivo decidió sustituirlo al descanso. Posteriormente, las pruebas confirmaron la lesión.

Las consecuencias deportivas para el Barça fueron enormes. La baja dejó al equipo sin uno de sus futbolistas más determinantes durante buena parte del tramo decisivo del curso. Raphinha se perdió la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, incluyendo los dos partidos de la serie, además de varios encuentros importantes de LaLiga.

Ahora, apenas unas semanas después de haber recuperado sensaciones, la historia amenaza con repetirse. La lesión sufrida ante Haití vuelve a afectar aparentemente a la misma zona muscular y ha despertado el temor a una nueva lesión importante. La CBF confirmó que el jugador inició tratamiento inmediatamente y quedó pendiente de nuevas evaluaciones médicas para determinar el alcance exacto de la dolencia.

El comunicado médico de la CBF

En Barcelona atienden con preocupación a este nuevo contratiempo. Más allá de lo que ocurra en el Mundial, el historial reciente de Raphinha obliga a extremar las precauciones. Y es que desde la selección brasileña emitieron un comunicado médico que no invita al optimismo: "El delantero Raphinha sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho durante la primera mitad del partido contra Haití. El jugador ya ha comenzado el tratamiento y será reevaluado. Cuando tengamos más información, se la comunicaremos".